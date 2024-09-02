После двухнедельного пожара: в сети появились снимки сгоревшей нефтебазы в РФ

На нефтебазе под Ростовом пожар продолжался 16 дней. После того, как его погасили, в сети показали спутниковые снимки последствий.

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Результаты пожара на нефтебазе под Ростовом / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, росСМИ

На нефтебазе в Пролетарске Ростовской области наконец-то потушили пожар, который длился более двух недель. В сети показали спутниковые снимки сгоревшей нефтебазы. Об этом сообщает Радио Свобода.

Издание сравнило два снимка со спутника. Первый был сделан еще до 16 августа, накануне атаки дронов по нефтебазе. А второе фото 2 сентября, после того, как наконец удалось потушить пожар.

видео дня

На снимках заметно, что в результате пожара выгорело большое количество резервуаров с топливом.

Последствия пожара на нефтебазе под Ростовом / Фото: Радио Свобода

По информации журналистов, всего было повреждено более 30 резервуаров, в каждом из которых может быть до 500 кубических метров топлива.

Также местные власти заявили, что во время ликвидации пожара пострадало почти 50 спасателей.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удар по нефтебазе под Ростовом - последние новости

Напомним, в ночь на 28 августа в Ростовской области РФ произошли пожары после атаки дронов. Беспилотники атаковали нефтебазу и комбинат "Атлас" в Каменском районе.

Позже стало известно, что на нефтебазе под Ростовом-на-Дону произошло еще несколько мощных взрывов и пожар не смогли погасить в течение более чем двух недель.

Также в ночь на 28 августа дроны атаковали склад боеприпасов в Воронежской области. В результате совместной операции ГУР и ССО была поражена нефтебаза "Атлас", которая обеспечивает российские войска в Украине.

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