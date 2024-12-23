КНДР могла передать РФ баллистические ракеты: генерал предупредил об опасности

Рабочая дальность ракеты, которую КНДР передала России, может составлять до 2000 километров.

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КНДР, вероятно, передала России ракеты / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, скриншот

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КНДР передала России баллистические ракеты

Ракеты скоро могут быть на пусковых установках

У РФ ограниченное количество такого типа ракет

Страна-агрессор Россия могла получить от Северной Кореи еще одну баллистическую ракету средней дальности - речь идет о Pukguksong-2. По мнению генерала армии и экс-руководителя Службы внешней разведки Украины Николай Маломужа, ракеты скоро могут быть на пусковых установках, чтобы наносить удары по Украине, передает 24 Канал.

Он отметил, для Украины "есть реальная угроза, но некритическая".

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Недавно российские СМИ сообщали, что эти ракеты будут использованы для обстрела Украины. Однако, по словам генерала, в РФ будет ограничено количество такого типа ракет.

К тому же, по словам Маломужа, стратегия армии КНДР предусматривает, что 70% ее вооруженного потенциала должно быть расположено внутри страны для противостояния Южной Корее, Японии и США.

"Поэтому ряд сообщений в российских СМИ - это часть информационной войны, которую ведет Путин и его окружение, что и предусматривает показательное перемещение этих ракет, анонсирование ударов. Украине не стоит расслабляться, но все-таки таких масштабных возможностей у России сегодня даже при поддержке КНДР не будет, нет у нее тысячи этих ракет", - подчеркнул Николай Маломуж.

Баллистические ракеты КНДР / Инфографика: Главред

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Как писал Главред, КНДР могла передать стране-агрессору РФ пусковые баллистических ракет средней дальности Pukguksong-2, которые в американской классификации известны как KN-15. В Сети появилось соответствующее видео с очередным эшелоном вооружения и военной техники из КНДР, которое якобы было зафиксировано в Тюменской области.

Отмечается, что рабочая дальность ракеты Pukguksong-2 может быть до 1200-1300 км, по данным от некоторых источников она составляет от 2000 км, а также кое-где указывается показатель в более 3000 км, но вероятно это число - это уже сугубо пропагандистские фантазии.

Кроме того, КНДР планирует отправить в РФ дроны и дополнительные войска. Сейчас Северная Корея поставляет России пусковые установки залпового огня и самоходную артиллерию.

Согласно данным правительств США и Южной Кореи, КНДР уже поставляла России около 20 тысяч контейнеров боеприпасов - от старых артиллерийских снарядов 122 и 152 мм до новейших баллистических ракет класса Hwasong-11. В то же время украинские официальные лица утверждают, что режим Ким Чен Ына поставил России более 5 миллионов артиллерийских снарядов и более 100 ракет Hwasong-11.

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Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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