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Сможет ли Украина обойтись без американского оружия: Жданов ответил

Анна Ярославская
12 марта 2025, 12:30
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Военный эксперт заявил, что европейское оружие может оказаться даже лучше американского.
Олег Жданов, ATACMS
Олег Жданов объяснил, сможет ли Украина обойтись без американского оружия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Есть ли какое-то вооружение, которое Европа не сможет восполнить без США
  • Где Украина сможет брать ракеты к ЗРК Patriot

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что не существует таких видов американского оружия, которые Европа не способна перекрыть своими силами.

По его словам, на международном рынке вооружений акции военно-промышленного комплекса США летят вниз, а акции европейских компаний – вверх.

"Давайте рассмотрим основные виды вооружения, например, танки. Сколько у нас американских Abrams, аж 30 штук? А сколько немецких Leopard? Почти 400 танков Leopard в составе Сил обороны Украины. Да, Bradley – хорошая машина, которая показала свою живучесть. Но немецкий Murder ненамного хуже, чем американский Bradley. А шведская CV 90 намного лучше, чем Bradley. Если говорить о комплексах Patriot, то следует начать с того, сколько этих комплексов нам предоставили США за три года – ни одного. Все комплексы Patriot нам передали наши партнеры", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Что касается противобаллистических ракет к комплексу Patriot, то сначала их немного дали американцы, но потом эти ракеты Украине поставляли Япония и Испания, но не Штаты.

"У этих стран есть лицензия на производство этих ракет, так почему бы им их нам не предоставлять. Тем более, Трамп сказал, что за деньги продаст любое оружие, хоть себя самого. То есть это вооружение можем покупать мы сами, или же наши партнеры могут покупать его для нас", - объяснил Жданов.

Военный эксперт добавил, что итало-французский комплекс SAMP/T (европейский аналог Patriot) будет даже лучше американского комплекса.

"Его противобаллистическая ракета летит в два раза дальше, чем у Patriot. Так почему бы не заменить его? США уже наложили вето на передачу самолетов F-16: Штаты отложили поставку Нидерландам F-35, в результате Нидерланды на год отложили передачу нам F-16. Не знаю, как там Нидерланды разберутся с Lockheed Martin, потому что за такие вещи (невыполнение условий контракта) в коммерческой среде положено платить неустойку. Тем не менее, у нас есть Швеция и Великобритания, и мы можем попросить Eurofighter и Gripen", - сказал Жданов и добавил, что шведский Gripen будет лучше, чем F-16.

Во-первых, Gripen дешевле почти в два с лишним раза, а, во-вторых, он более универсальный и берет практически все европейское вооружение на борт.

"Плюс у нас уже есть пилоты французских Mirage, и мы уже можем их сами обучать. Только бы Макрон согласился нам дать Mirage.Так что на сегодняшний день нет американского вооружения, которое было бы критическим для Сил обороны Украины", - резюмировал Жданов.

Смотрите видео - Интервью Олега Жданова, в котором он рассказал, как Украина будет воевать без военной помощи США:

Военная помощь США - последние новости

Как писал Главред, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США временно приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра, а вопрос дальнейшего финансирования находится на рассмотрении.

После переговоров в Саудовской Аравии 11 марта заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил, что поступила информация с подтверждением возобновления военной помощи США Украине.

12 марта министр национальной обороны Польши Павел Залевский сообщил, что Соединенные Штаты возобновили поставки военной помощи Украине. По его словам, передача необходимого вооружения из США снова происходит через логистический хаб в Ясенце.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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