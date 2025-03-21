Украина и ЕС могут вместе достигнуть ядерного паритета с РФ – Костенко

Разные этапы процесса производства ядерного оружия могут размещаться на территории разных стран, считает Юрий Костенко.

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Какие страны могут производить ядерное оружие / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt

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ЕС и Украина могут объединить усилия для укрепления ядерного периметра

Необходимо достижение ядерного паритета с Россией

Народный депутат Украины пяти созывов, председатель Украинской народной партии, бывший министр окружающей природной среды Украины Юрий Костенко прокомментировал вопрос организации цикла производства ядерного оружия.

"Если же говорить о стратегии коллективного производства, где разные этапы процесса размещаются на территории разных стран, используя их технологические и ресурсные возможности, то это может быть намного быстрее", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт обратил внимание на то, что и Франция, и Британия (хотя Британия в большей степени зависит от США в вопросе ядерных боеголовок и их производства), имеют полный цикл обогащения урана и производства ядерного оружия.

/ Инфографика: Главред

"Поэтому достижение ядерного паритета с Россией может быть значительно быстрее, если Европейский Союз и Украина объединят свои усилия для укрепления ядерного периметра", - добавил Костенко.

Смотрите видео - интервью Юрия Костенко:

Ранее Костенко назвал главное условие разработки Украиной ядерного оружия. Лучшим вариантом для Украины было бы участие в союзе с другими странами, считает Юрий Костенко.

Как сообщал Главред, ранее Костенко объяснил, что может гарантировать безопасность ЕС. Страны с ядерным статусом фактически прекратили получать военные угрозы со стороны потенциальных агрессоров.

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Кто такой Юрий Костенко Юрий Иванович Костенко (род. 12 июня 1951, Новая Ободовка, Винницкая область, УССР) - украинский политик. Председатель Украинской Народной Партии с декабря 1999 года. 1990-1994 - народный депутат Украины I созыва; Март 1990 - октябрь 1992 года - заместитель председателя, с октября 1992 года - член Комиссии по вопросам экологии. Входил в Народный Совет. С октября 1992 года - Министр охраны окружающей природной среды Украины. 1994-1995 - Народный депутат Украины II созыва, член Комиссии по вопросам ядерной политики и безопасности. Член депутатской фракции НРУ. Бывший министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины. Был членом совета СБУ, членом Совета национальной безопасности при Президенте Украины, членом Совета национальной безопасности и обороны Украины с августа 1996 по сентябрь 1998 года, членом Комиссии по вопросам ядерной политики и экологической безопасности при Президенте Украины с декабря 1997 по июль 2000 года, членом Государственной комиссии по проведению в Украине административной реформы с июля 1997 по июль 2001 года. 4 октября 1997 года в Вене на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ подписал от имени правительства Украины Конвенцию о безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработанным топливом. 1998-2002 - народный депутат Украины III созыва (НРУ, № 5 в списке). Заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности с июля 1998 года. Возглавлял временную Комиссию по вопросам разработки концепции национальной безопасности, возглавлял специальную работу депутатской группы по подготовке к ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, участвовал в работе временной Комиссии по расследованию действий должностных лиц во время ГКЧП, возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией по проблемам ядерного разоружения.

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