Катастрофа для Вашингтона: прогноз вывода ядерного арсенала США из Европы

Европейский Союз рассматривает сближение Дональда Трампа с Владимиром Путиным как угрозу.

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Могут ли США вывести ядерное оружие из Европы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Что известно:

ЕС рассматривает сближение Трампа с Путиным как угрозу

Вывод из Европы ядерного вооружения США будет катастрофой

Народный депутат Украины пяти созывов, бывший министр окружающей природной среды Украины Юрий Костенко прокомментировал вопрос вероятности вывода Соединенными Штатами Америки ядерного арсенала из Европы.

"Независимо от того, как сейчас складываются торговые и политические отношения США с Европой, Европейский Союз рассматривает сближение Трампа с Путиным как угрозу собственной национальной безопасности", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Эксперт считает, что поведение Путина в отношении Украины, несмотря на то, что РФ была одним из подписантов Будапештского меморандума, может повториться в отношении стран ЕС.

"В первую очередь это касается стран Балтии, а также государств бывшего социалистического лагеря, что неоднократно подтверждали заявления Путина и российских пропагандистов", - отметил он.

Бывший министр окружающей природной среды Украины считает, что несмотря на все эти факторы, США, даже при президентстве Трампа, который представляет политику Республиканской партии, очень ценят союз с Европой, ведь он позволяет уменьшать глобальное влияние Китая, который сейчас становится сверхмощной державой на международной арене.

/ Инфографика: Главред

"Ослабление присутствия США в Европе автоматически означает усиление Китая, в частности в Европейском Союзе, что противоречит геополитическим интересам Америки. Если этот баланс будет нарушен, то прежде всего это ударит по геополитическим интересам и позициям США", - указал он.

Собеседник уверен в то, что вывод из Европы ядерного вооружения США, которое действительно сдерживает Россию от активных боевых действий против ЕС, - будет катастрофой для Вашингтона.

"В то же время следует учитывать, что хотя суммарный ядерный потенциал Великобритании и Франции недостаточен для полного сдерживания российской агрессии (не говоря о возможности применения Россией ядерного оружия), он все-таки играет значительную роль", - добавил Костенко.

Смотрите видео - интервью Юрия Костенко:

Ранее сообщалось о том, что Франция готова разместить ядерное оружие на территории некоторых стран. Президент Франции подчеркнул, что ядерная доктрина его страны не меняется.

Напомним, ранее Макрон назвал Францию уникальной страной в Европе благодаря своему потенциалу ядерного сдерживания. Он также не против распространять эту защиту на европейских союзников.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО может занять много лет. Альтернативной гарантией безопасности от российской агрессии может стать ядерное оружие.

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Кто такой Юрий Костенко Юрий Иванович Костенко (род. 12 июня 1951, Новая Ободовка, Винницкая область, УССР) - украинский политик. Председатель Украинской Народной Партии с декабря 1999 года. 1990-1994 - народный депутат Украины I созыва; Март 1990 - октябрь 1992 года - заместитель председателя, с октября 1992 года - член Комиссии по вопросам экологии. Входил в Народный Совет. С октября 1992 года - Министр охраны окружающей природной среды Украины. 1994-1995 - Народный депутат Украины II созыва, член Комиссии по вопросам ядерной политики и безопасности. Член депутатской фракции НРУ. Бывший министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины. Был членом совета СБУ, членом Совета национальной безопасности при Президенте Украины, членом Совета национальной безопасности и обороны Украины с августа 1996 по сентябрь 1998 года, членом Комиссии по вопросам ядерной политики и экологической безопасности при Президенте Украины с декабря 1997 по июль 2000 года, членом Государственной комиссии по проведению в Украине административной реформы с июля 1997 по июль 2001 года. 4 октября 1997 года в Вене на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ подписал от имени правительства Украины Конвенцию о безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработанным топливом. 1998-2002 - народный депутат Украины III созыва (НРУ, № 5 в списке). Заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности с июля 1998 года. Возглавлял временную Комиссию по вопросам разработки концепции национальной безопасности, возглавлял специальную работу депутатской группы по подготовке к ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, участвовал в работе временной Комиссии по расследованию действий должностных лиц во время ГКЧП, возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией по проблемам ядерного разоружения.

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