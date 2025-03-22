Попадание в жилые дома и промышленный объект: дроны сильно атаковали Россию

БПЛА атаковали сразу два региона России.

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Беспилотники атаковали промышленный объект / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, тг-канал ASTRA

О чем речь:

В Ростове-на-Дону зафиксировано попадание дронов в жилые дома.

В городе Чапаевск атаковано промышленное предприятие.

Ростовская область подверглась атаке беспилотников, которые попали в жилые дома Ростова-на-Дону. Об этом сообщили исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram и российские СМИ.

Системы ПВО работали в разных районах области, в частности, дроны были уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районах.

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Один из взрывов произошел в многоквартирном доме на улице Горсоветовская, 49. К месту происшествия прибыли экстренные службы. Еще один взрыв беспилотника зафиксировали в Пролетарском районе на уровне 17-го этажа жилого дома на улице Горсоветовская, 49/1.

В Самарской области также фиксировали беспилотники. Атака произошла утром 22 марта, под ударом оказалось предприятие в Чапаевске. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram.

"Сегодня рано утром врагом была осуществлена попытка атаки одного из промышленных предприятий Чапаевска", - говорится в публикации чиновника.

Однако, по его словам, обошлось без пострадавших и повреждений. Также губернатор заявил о сбитии одного беспилотника.

Стоит отметить, что расстояние от Чапаевска до границы с Украиной составляет почти 890 км.

Министерство обороны РФ также сообщило о сбитии беспилотника в этом регионе, а в целом атаки дронов зафиксировали в восьми российских областях.

По данным мониторинговых групп, в Чапаевске дронами могли атаковать предприятие АО "Промсинтез", которое является одним из ключевых производителей взрывчатых веществ в РФ.

Кадры взрывов в регионе публиковали в Telegram-канале Exilenova+, где также предположили, что целью атаки мог быть именно этот объект.

Из открытых источников известно, что АО "Промсинтез" является "преемником" Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ. На предприятии технологические процессы автоматизированы, а опасные операции проводят без присутствия персонала.

"На предприятии ведется большая работа по расширению номенклатуры продукции", - говорится в сообщении.

Взрывы в России - что известно

Напомним, Главред сообщал, что в ночь на пятницу, 21 марта, на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области (РФ) прогремели взрывы. Очевидцы видели огненный столб на границе Курской и Сумской областей.

Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ, враг, наращивая дискредитационную кампанию против Украины, в обстреле газоизмерительной станции "Суджа" обвинил наши Силы обороны. Однако в Генштабе ВСУ отметили, что указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами.

Кроме этого, в ночь на 20 марта в России под удар попали несколько важных для армии врага объектов. Одной из целей стала нефтебаза "Энгельс" в Саратовской области - враг в результате ночной операции потерял ракеты.

Больше важных новостей:

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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