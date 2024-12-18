Умер популярный украинский бандурист: играл в Ялте

Легендарному музыканту было 87 лет.

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Скончался Остап Киндрачук / Коллаж Главред, фото Facebook/Кіндрачук Остап Юркович

18 декабря умер украинский кобзарь и бандурист Остап Киндрачук. Ему было 87 лет.

Трагическое известие сообщил Василий Чепурный на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью Остапа Юрьевича не стало. Светлая память!" – сказано в сообщении.

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Он также рассказал о том, кем был легендарный музыкант. "Кобзарь из Ялты. Армия украинская из Крыма отошла, а кобзарь Остап Киндрачук остался. И играл на набережной Ялты, сидя в колоритной украинской одежде, утверждая: здесь – Украина. Только сообщили, что он отошел в лучшие миры - собственно, не удивительно, ведь он 1937 года рождения. Отработал свой возраст", - сообщил он.

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Ранее Главред писал о том, что американский актер "One Tree Hill" Пол Тил умер в возрасте 35 лет. По словам Эмилии Торелло, партнерши покойного актера, Пол умер в возрасте 35 лет, через семь месяцев после того, как в апреле у него диагностировали нейроэндокринный рак поджелудочной железы 4 стадии.

Напомним, в террористической России на 58-м году жизни скончался солист группы На-На. Владимир Левкин. О кончине экс-солиста группы "На-На" сообщила его жена.

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Кто такой Остап Киндрачук Остап Киндрачук - украинский музыкант, попуоярный бандурист. Родился в 1937 году. Родом из Галичины, он "поднимал" целину, лечился в Ялте, где и остался работать моряком, стал капитаном пассажирского судна. С 1955 года начал играть на бандуре и в конце 1980-х создал общество украинского языка имени Амвросия Метлинского, которое впоследствии стало "Просветительством".

В 1993 году потерял работу и стал играть на улице. Такой же в Ялте. Хотя приезжал и в Киев. Исследовал историю казачества в Крыму и на Кубани. В Польше записал два аудиофильма, снялся в документальных украинских фильмах.

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