Проиграл битву с раком: в США скончался 35-летняя звезда сериалов

Американский актер прожил 7 месяцев с момента постановки диагноза рак.

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Умер американский актер Пол Тил / Коллаж Главред, фото Instagram/Emilia Torello

Коротко:

Чем прославился Пол Фил

От чего он скончался

Американский актер "One Tree Hill" Пол Тил умер в возрасте 35 лет.

Как пишет издание Enews, по словам Эмилии Торелло, партнерши покойного актера, Пол умер в возрасте 35 лет, через семь месяцев после того, как в апреле у него диагностировали нейроэндокринный рак поджелудочной железы 4 стадии.

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"Он был самым талантливым мужчиной, которого я когда-либо встречала", — добавила Эмилия изданию, которое называет ее невестой Пола. "Когда он за что-то брался, его было не остановить. Он был самым усердным и преданным своему делу человеком. Я искренне верила всем сердцем, что он справится с этим из-за этих качеств. Вот что делает эту потерю еще более трагичной", - добавила она.

Эмилия также поделилась, что Пол снимался в новом сериале для Starz во время своей борьбы с раком под названием "Охотничьи жены", отметив, что общение с актерами и съемочной группой помогло ему поддержать себя в трудных ситуациях со здоровьем.

Эмилия подтвердила смерть артиста 17 ноября, написав о своей покойной любви: "Пол, ты был моей родственной душой, моим будущим мужем, моей опорой и моим будущим. Ты наполнил мои легкие смехом, мой живот бабочками, а мое сердце любовью. Тебя забрали слишком рано, в битве, в которой ты храбро и безошибочно сражался".

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Напомним, у российской известной актрисы и звезды "Бриллиантовой руки" Светланы Светличной обнаружили рак, но она была против хирургического вмешательства. Актриса боялась, что у нее может еще сильнее ухудшиться самочувствие после операции.

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