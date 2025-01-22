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Финал войны в Украине: у Зеленского рассказали о контактах с командой Трампа

Алексей Тесля
22 января 2025, 16:02
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Дональд Трамп не пойдет по пути подыгрывания диктатору Владимиру Путину, считает Михаил Подоляк.
Трамп, Украина
Украина установила контакты с командой Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Важно:

  • Налажены неформальные коммуникации с командой Трампа
  • Президент США на переговорах не будет подыгрывать Путину

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о налаживании неформальных коммуникаций между украинской стороной и командой президента США Дональда Трампа.

"Я бы сказал так, что определенные коммуникации неформальные (с командой Трампа - ред.), они и сегодня есть на разных уровнях. Здесь вопрос в том, что команде уже действующего президента (США - ред.) надо четко заявить о своей позиции относительно финала войны", - подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

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Представитель ОП считает, что Трамп, в ходе переговоров, не пойдет по пути подыгрывания диктатору Владимиру Путину.

"Если сесть за стол переговоров и сыграть на условиях Путина, то это одно дело. И как-то мне кажется, что вряд ли Трамп пойдет по этому пути. Потому что это абсолютное обнуление своей личной репутации. Для такого типа политиков, каким является Трамп, личная репутация сверхважна. А если ты садишься за стол переговоров без инструмента принуждения с Россией, то ожидать от этого какой-то продуктивности нет смысла", - считает он.

Собеседник также отметил, что со временем США станет очевидным, что со страной-агрессором нет смысла вести переговоры.

"Я не о (формате - ред.) Трамп - Путин, а на любом уровне. Тогда будет понятно, что там "патрушевщина" везде. Будет понятно, что с Российской Федерацией нет смысла говорить в принципе. И все. Вопрос только, сколько времени нужно для Трампа, чтобы осознать это. Либо репутация его падает, либо окончательно разрушается репутация России. И тогда мы видим с вами совсем другую милитарную поддержку Украины. Гораздо более быструю, чем это делала предыдущая администрация", - добавил Подоляк.

Ранее Трамп пригрозил РФ санкциями из-за отказа от переговоров. Президент США сообщил, что скоро поговорит с хозяином Кремля и готов с ним встретиться в любое время.

Напомним, ранее сообщалось, когда могут быть переговоры делегации Украины с командой Трампа. Основные переговоры украинской делегации с новой командой Трампа ожидаются тогда, когда будет "Украинская неделя" в Вашингтоне.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.

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Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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Дональд Трамп Михаил Подоляк мирные переговоры с Россией
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