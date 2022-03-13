Уничтожены 4 самолета и вертолета РФ: авиация ВСУ "утюжит" колонны рашистов

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Российские оккупанты в субботу, 12 марта, нанесли по нескольким военным объектам Воздушных Сил ВСУ мощные ракетные удары.

Три крылатые ракеты рашистов перехвачены противовоздушной обороной, остальные попали в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Особенно пострадал военный аэродром в Василькове, говорится в сводке Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что ударная авиация ВСУ продолжает наносить удары по наземным целям – это скопление вражеской техники и живой силы, рашистские колонны на марше и другие цели.

Результат работы ВСУ за день:

два российских вертолета Ка-52;

один Су-34;

один неустановленный истребитель (вероятно Су-30см или Су-34);

два беспилотных летательных аппарата.

В ВС добавили, что также есть данные и о поражении двух воздушных целей истребителями Воздушных Сил ВС Украины, которые требуют уточнения и подтверждения.

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ВСУ уничтожают самолеты врага

Напомним, ранее сообщалось о том, что Воздушные силы украинской армии в пятницу, 11 марта, совершили около 10 налетов на колонны вражеской техники, поразив российский истребитель-бомбардировщик и еще 5 целей.

Истребительная авиация Воздушных Сил ВС Украины на самолетах Су-27 и МиГ-29 несмотря на значительное численное преимущество противника провела до десяти воздушных боев по нескольким направлениям и вернулась без потерь.