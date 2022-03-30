Священник с хоругвями и крестом пошел против вооруженных оккупантов в Славутиче / facebook.com/o.oleg.kozak

В Славутиче местный священник Православной церкви Украины Иван Шепида не побоялся оккупантов и вместе с другими горожанами сопротивлялся.

С собой он взял только крест и хоругви. Также священник причастился перед акцией протеста, сообщил священник Олег Козак.

"Священник Иван Шепида. Настоятель Свято-Ильинского храма УПЦ города Славутича. Причастившись Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа, взяв крест и хоругви, с людьми пошел на скопление оккупантов", - говорится в сообщении.

Подойдя к ним, он стал громко проповедовать, чтобы убирались домой. Шепида назвал оккупантов нехристами и приказал поснимать крестики, у кого есть, потому что христиане на простых людей автоматы не наставляют.

Читайте такжеПостроили в 1862 году: российские оккупанты цинично уничтожают исторические церкви"Когда же один крепко экипированный спецназовец сделал ему замечание... То священник ответил, что он после Причастия и он с Богом, но в белых ризах уже приготовлен к похоронам. И он, как и люди, не боится их. Славный город Славутич. Есть кем гордиться и на кого равняться. Но есть с кем молиться. Уважение и уважение! Поступок настоящего священника, Христианина, мужа. Так бы наш епископат – в белые ризы – и на передовую, заворачивать орду в дом. Вместе с Богом и Украинской Православной Церковью мы сила!", - добавил Козак.

Напомним, от массовых обстрелов российских оккупантов город Волноваха в Донецкой области оказался практически полностью разрушен. Очень серьезно оказалась повреждена и церковь Святого Николая Чудотворца.

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