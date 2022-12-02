Киево-Печерскую Лавру не передавали ПЦУ: что происходит на самом деле

События "не имеют никакого отношения к ситуации, которая сейчас происходит в Киево-Печерской Лавре".
Министр культуры Александр Ткаченко объяснил ситуацию с передачей Православной церкви Украины Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
По словам Ткаченко, речь идет о монастыре, который и так находился в пользовании ПЦУ.
"Сейчас речь не идет о передаче Киево-Печерской Лавры, речь идет о регистрации юридического лица в том самом монастыре, церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ. Она находится на территории верхней лавры. Меняется просто название и уточняется адрес. Просто так совпало, поскольку регистрация происходила в течение определенного периода времени, что эта информация появилась сегодня, зарегистрировано в госреестре", - отметил министр в эфире национального телемарафона.
При этом он указал, что события "не имеют никакого отношения к ситуации, которая сейчас происходит в Киево-Печерской Лавре".
"Вся Киево-Печерская Лавра является государственной собственностью. Как верхняя, это заповедник, где расположены музеи, и нижняя лавра, которая передана в аренду во времена Януковича бессрочно УПЦ. На территории верхней лавры находится еще один монастырь, название которого было изменено и сегодня было зарегистрировано. Ничего с точки зрения передвижения монахов не меняется", - объяснил Ткаченко.
Кроме того, глава Минкульта рассказал, что у Кабмина есть два месяца, чтобы "исследовать, каким образом используется государственное имущество в нижней лавре самим УПЦ".
Скандал с Киево-Печерской Лаврой
В октябре СБУ пришла с обысками в храмы УПЦ МП в областях, а в ноябре следственные действия прошли в Киево-Печерской лавре, где священник прославлял Россию во время богослужения.
1 декабря президент Владимир Зеленский поручил внести в парламент законопроект о запрете деятельности УПЦ МП. При этом он намекнул, что Киево-Печерскую лавру у Московского патриархата могут отобрать.
2 декабря представитель УПЦ ПЦУ Евстратий Зоря сообщил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ.
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