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"Бандеры нас всех съедят": скандальный поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию"

19 декабря 2022, 16:22
Служитель московской церкви пренебрежительно относится к украинцам, называя "бандеровцами".
'Бандеры нас всех съедят': скандальный поп из УПЦ МП прославлял 'матушку Россию'
Церковник УПЦ МП прославлял РФ / dpsu.gov.ua

На въезде в Киев был задержан священника УПЦ Московского патриархата, который одобрительно отзывался о государстве-террористе.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, московский поп исповедовал откровенную антиукраинскую позицию.

Он был задержан во время проверки автобуса, следовавшего из Харькова. Иерей Харьковской епархии заявил, что едет в Киево-Печерскую лавру.

При этом в телефоне священника обнаружили множество российских номеров, переписку пророссийского характера и компрометирующие материалы пропаганды.

Отметим, что в диалогах служитель церкви пренебрежительно относится к украинцам, называя "бандеровцами", а Россию - матушкой.

При этом пограничники опубликовали несколько цитат из его переписок:

  • "…слышал, что вы всей семьей выехали в матушку Россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!";
  • "...не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи";
  • "…вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся";
  • "…скоро бендеры нас всех здесь съедят или сдадут куда надо".

Добавим, что задержанного церковника передали компетентным органам для принятия в отношении него правового решения.

  • Поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию"
    Поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию" dpsu.gov.ua
  • Поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию"
    Поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию" dpsu.gov.ua
  • Поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию"
    Поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию" dpsu.gov.ua
  • Поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию"
    Поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию" dpsu.gov.ua
  • Поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию"
    Поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию" dpsu.gov.ua
  • Поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию"
    Поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию" dpsu.gov.ua
  • Поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию"
    Поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию" dpsu.gov.ua
  • Поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию"
    Поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию" dpsu.gov.ua

Ранее Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

2 декабря заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Заря заявил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Ранее Служба безопасности Украины во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской Православной церкви нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ. В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" возбуждено уголовное производство.

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Госпогранслужба УПЦ МП
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