Нацгвардеец сбил из ПЗРК русскую крылатую ракету Х-55: в МВД показали видео

Защитнику Украины всего 20 лет. Он присоединился к "Гвардии наступления" и взял себе позывной "Покемон".

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Нацгвардеец сбил российскую крылатую ракету Х-55 / Коллаж: Главред, фото: t.me/mvs_ukraine

Военнослужащий Национальной гвардии Украины сбил крылатую ракету Х-55 российских оккупантов во время ночной атаки на Киев 9 мая.

Как говорится в сообщении МВД в Telegram, защитнику Украины всего 20 лет. Он присоединился к "Гвардии наступления" и взял себе позывной "Покемон".

При сигнале воздушной тревоги расчет мобильной огневой группы НГУ выдвинулся на свою позицию. Была получена информация о приближении воздушной цели. Нацгвардеец совершил пуск с ПЗРК "Игла" и сбил вражескую крылатую ракету Х-55.

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Что такое ПЗРК Игла ПЗРК Игла - советский и российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех. Комплекс принят на вооружение в 1981 году, передает Википедия. "Игла" находится на вооружении армии России, стран СНГ, а также с 1994 года экспортируется более чем в 30 государств, включая Болгарию, Боснию и Герцеговину, Вьетнам, Сербию, Словению, Хорватию, Черногорию, Польшу, Германию, Финляндию, Индию, Ирак, Малайзию, Сингапур, Сирию, Южную Корею, Бразилию и Мексику.

Смотрите видео МВД Украины, как "Покемон" приземлил Х-55 оккупантов, в Telegram-канале Главреда:

Ракетный удар по Украине 9 мая

Утро 9 мая началось с масштабной воздушной тревоги по всей Украине из-за ракетной атаки российских оккупантов. В Киеве прозвучали мощные взрывы.

Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что в столице силы ПВО сбили все 15 крылатых ракет, вероятно типа Х-101 (Х-555).

В Воздушных силах уточнили, что за две волны обстрела Украины российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555.

23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил ВСУ во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины.

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