У Путина есть две цели после Украины: эксперт назвал вероятных жертв агрессии РФ

Угрозу в Казахстане сознают, но чувствуют себя довольно уверенно, считает Максим Розумный.

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Максим Розумный назвал новые вероятные цели РФ / УНИАН, Минобороны РФ

В Казахстане понимают, что их страна является одной из целей очередной агрессии со стороны РФ, заявил доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный.

"Казахстан понимает, что он третий в очереди. Первая – Украина, здесь Путин застрял серьезно и больших надежд на успех у него нет. Следующая – Беларусь: вполне вероятно, что после поражения в Украине Путин захочет компенсировать этот провал неким подарком своему имперскому народу, и тут аншлюс Беларуси напрашивается сам собой, ведь она уже вроде как лежит в кармане", - сказал он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что хотя Беларусь является второй на очереди, Александр Лукашенко ведет себя не совсем программируемо: "Летит в Пекин, четыре часа говорит с Си Цзиньпинем. Лукашенко сейчас выглядит как "слуга двух господ". Он показывает, что не зависит полностью от Путина и не подарит ему Беларусь просто так, потому что у него есть надежная защита Китая".

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"А Казахстан, который является третьим в очереди, имеет еще большие основания надеяться на китайское покровительство. Токаев сегодня может рассчитывать на внутреннюю консолидацию казахской власти. Угрозу в Казахстане сознают, но чувствуют себя довольно уверенно, потому что надеются, что эта угроза не будет реализована. Тем более, Россия с каждым месяцем теряет свой потенциал – и экономический, и военный, и моральный, и любой другой. И с каждым месяцем новая имперская атака становится менее вероятной", - добавил Розумный.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, поэт. Доктор политических наук (2007 г.), кандидат философских наук (1996 г.), председатель Научного общества "Гуманитарная коллегия" (с 1997 г.), член научно-экспертной коллегии при Кабинете министров Украины (с 2008 г.), пишет Википедия.

Ранее Розумный заявил, что страна-агрессор Россия может остановить войну против Украины, если внутри РФ произойдут какие-то серьезные изменения. Особенно к такому шагу может подтолкнуть смена руководства России.

Более того – после остановки войны в стране-агрессоре могут начать осуждать полномасштабное вторжение, ведь тогда это будет выгодно россиянам.

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