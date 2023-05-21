Зеленский встретился с Байденом на полях саммита G7

Президент США Джо Байден встречается с украинским лидером Владимиром Зеленским в Хиросиме на полях саммита G7. Пока подробности их встречи не раскрываются.

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Владимир Зеленский и Джо Байден встретились в рамках саммита Большой семерки / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

В воскресенье, 21 мая,президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Джо Байденом на саммите Большой семерки (G7) в Хиросиме, сообщает CNN.

"Президент США Джо Байден встречается с украинским лидером Владимиром Зеленским в Хиросиме на полях саммита G7", - пишет издание.

Пока подробности их встречи не раскрываются.

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Сам Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал фото с главой Белого дома Джо Байденом.

Зеленский на саммите Большой семерки

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в японский город Хиросима для того, чтобы принять участие в саммите Большой семерки (G7), где планирует встретиться с лидерами других стран и провести переговоры.

Уже в первые несколько часов после прибытия Зеленский провел встречи с британским премьером Риши Сунаком, индийским премьером Нарендрой Моди, и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Визит Зеленского в Саудовскую Аравию

19 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Также с ним прибыл лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Во время визита президент встретился с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом. Также Зеленский провел другие двусторонние переговоры. Среди основных тем переговоров – украинская формула мира.

Кроме того, Зеленский принял участие в саммите Лиги арабских государств. Во время своего выступления он заявил, что агрессор Россия – слабое государство. Украина побеждает Москву даже в ситуации, когда у нее больше оружия. Агрессивность российского государства свидетельствует не о силе, а слабости, которая продиктована пониманием того, что время империй давно прошло.

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