Огрызко рассказал, как Кремль манипулирует венгерским премьером Орбаном

По мнению Владимира Огрызко, венгерского премьера Виктора Орбана Кремль удерживает "на цепи" и манипулирует при помощи некоего компромата.

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Владимир Огрызко и Виктор Орбан / коллаж Главред, фото УНИАН

Скорее всего, руководство страны-агрессора РФ имеет на венгерские власти во главе с Виктором Орбаном некий компромат, который позволяет ими манипулировать из Кремля.

Об этом в интервью Главреду дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Здесь нам надо смотреть немного глубже, чтобы понимать, почему так происходит, и Венгрия и лично Орбан ведет такую линию. Но это тема либо для глубоких журналистских расследований, либо для расследований специальных служб, которые могут проанализировать то, что происходило лет 25 назад, внутри 1990-х, и могут выйти на тесные контакты нынешнего венгерского руководства с российской мафией. Видимо, там нужно начинать искать ответы на вопрос, почему руководство Венгрии сегодня является таковым. Потому что эта русская мафия поделилась с российскими властями чрезвычайно чувствительной информацией, которой можно шантажировать и управлять теми или иными политиками. Собственно, именно это сейчас и происходит", ‒ сказал он.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). Потом занимал пост первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.

Огрызко убежден ‒ нет другой причины того, что Орбан увяз в болоте авторитаризма и пророссийских взглядов.

"Другой причины я не вижу, особенно если проанализировать начало политической карьеры Орбана, когда он был проевропейским, супердемократическим и антироссийским, а после этого изменил позицию на 180 градусов. А ведь мы знаем, что в политике "а вдруг" не бывает – за этим обязательно стоит нечто, заставляющее политика начинать петь совсем другую арию. А обычно это компромат, зависимость (чем и пользуются)", ‒ сказал он.

Скандальные заявления Виктора Орбана о войне в Украине

В начале мая скандально известный своими пророссийскими и пропутинскими взглядами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Кроме того, пропутинский премьер-министр Орбан сам "заглядывается" на украинскую территорию. Недавно он цинично заявил, что Закарпатье – это "древняя венгерская земля".

Позже Орбан заявил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить контрнаступления и посадить Киев и Москву за стол переговоров. По словам Орбана, контрнаступление, которое готовят ВСУ, "является делом украинцев".

Смотрите видео о том, как Подоляк ответил на странные высказывания Орбана:

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