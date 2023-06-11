Украина ввела новые санкции против россиян: кто попал в список

Глава государства своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении еще 178 физических лиц.

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Санкции против РФ / УНИАН, ua.depositphotos.com

В воскресенье 11 июня президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против России и связанных с ней людей.

Как говорится в указе №321/2023, который был опубликован на сайте президента, в санкционный список попали 178 физических лиц.

Глава государства своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении еще 178 физических лиц.

"Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - отмечается в документе.

Кто попал под санкции:

Большинство попавших в список лиц имеют российское гражданство.

Среди подсанкционных лиц - большинство российские судьи, в том числе судьи конституционного суда РФ.

Также санкции ввели против украинских судей-предателей.

Полный список лиц, против которых сегодня ввели санкции, можно увидеть по ссылке.

Смотрите видео о том, что сказал Владимир Зеленский из-за обхода Россией санкций:

Санкции против России

Напомним, что Зеленский ввел санкции против дочери Шойгу и спортсменов, поддержавших агрессию РФ. Президент ввел санкции в отношении 351 физического лица и 241 юридического лица.

Зеленский ударил санкциями по российским совладельцам Запорожстали. При этом он пояснил, что с их помощью РФ сохраняла контроль над предприятием и наносила ущерб экономике Украины.

Зеленский ввел новый пакет санкций. Под украинские санкции попала российская Центральная избирательная комиссия и путинская партия "Единая Россия". Также под санкции попали еще 322 юридических лица.

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