Украина ввела новые санкции против россиян: кто попал в список

В воскресенье 11 июня президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против России и связанных с ней людей.
Как говорится в указе №321/2023, который был опубликован на сайте президента, в санкционный список попали 178 физических лиц.
Глава государства своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении еще 178 физических лиц.
"Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - отмечается в документе.
Кто попал под санкции:
- Большинство попавших в список лиц имеют российское гражданство.
- Среди подсанкционных лиц - большинство российские судьи, в том числе судьи конституционного суда РФ.
- Также санкции ввели против украинских судей-предателей.
Полный список лиц, против которых сегодня ввели санкции, можно увидеть по ссылке.
Смотрите видео о том, что сказал Владимир Зеленский из-за обхода Россией санкций:
Санкции против России
Напомним, что Зеленский ввел санкции против дочери Шойгу и спортсменов, поддержавших агрессию РФ. Президент ввел санкции в отношении 351 физического лица и 241 юридического лица.
Зеленский ударил санкциями по российским совладельцам Запорожстали. При этом он пояснил, что с их помощью РФ сохраняла контроль над предприятием и наносила ущерб экономике Украины.
Зеленский ввел новый пакет санкций. Под украинские санкции попала российская Центральная избирательная комиссия и путинская партия "Единая Россия". Также под санкции попали еще 322 юридических лица.
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