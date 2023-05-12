"Запускаем конфискацию": Зеленский ударил санкциями по российским совладельцам Запорожстали

Президент ввел ограничительные меры против десятков лиц – 13 физических и 28 юридических.

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Владимир Зеленский подписал новые санкционные пакеты / УНИАН, ua.depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы по нескольким санкционным пакетам, среди которых решения в отношении предприятия "Запорожсталь".

"Сегодня у нас санкционный день", — написал глава государства в Telegram.

"Есть несколько санкционных пакетов, подписаны соответствующие указы. Первый санкционный пакет – в отношении "Запорожстали". Своим указом ввел ограничительные меры против 41 лиц – 13 физических и 28 юридических", — пояснил президент.

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При этом он пояснил, что с их помощью РФ сохраняла контроль над предприятием и наносила вред экономике Украины.

"Запускаем процедуру конфискации российской части – она будет работать для Украины и украинцев", — добавил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Также раньше Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.

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