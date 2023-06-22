Оккупанты хотят вернуться на позиции, которые занимали до теракта на Каховской ГЭС

Оккупанты и дальше атакуют Херсонщину, где сейчас устраняют последствия подрыва Каховской ГЭС.

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На Херсонщине оккупанты хотят вернуться на прежние позиции / коллаж: Главред, скриншоты: Youtube

Российские оккупационные войска пытаются вернуться в Херсонской области на те позиции, которые занимали до подрыва дамбы Каховской ГЭС.

"Да, они пытаются приблизиться на те позиции, которые были затоплены. Но все же там работа осложнена тем, что взорван слой минно-взрывных заграждений, которые они настроили напрямую... Он существенно изменил географию минных полей. И теперь они не очень уверены в том, что продвижение на этих позициях будет безопасным. Поэтому сейчас у них также работают взрывотехники и обследуют эти позиции, можно ли на них возвращаться. Но интенсивность обстрелов увеличилась, и это говорит о том, что на эти позиции они вернулись", - сообщила пресс-секретарь Объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона Єдині новини.

По ее словам, если же говорить о наземной артиллерии, то враг продолжает атаковать правобережную Херсонщину, где еще устраняют последствия подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС и ведется эвакуация гражданских. Продолжаются обстрелы на Очаковском направлении, где россияне пытаются удерживать огневой контроль над Днепровско-Бугским лиманом.

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Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования " Юг " также прокомментировала взрывы в оккупированном россиянами Крыму.

"Да, мы знаем, что в Крыму продолжается "сезон хлопка". Говорили, что будут продолжаться соответствующие культивации и с нашей стороны. Но в то же время надо понимать, что вражеская пропаганда может использовать свои нарративы против сил обороны. Поэтому ждем официальную информацию", - отметила она.

Обстрел Херсона

Напомним, что Россия начала массовую бомбардировку Херсона во время эвакуации. В МВД отмечают, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными. В результате обстрела войсками РФ Херсона погибла женщина в центре города.

Армия РФ обстреляла лодку с людьми в Херсоне. По его словам, шесть человек, которые эвакуировались с левого берега, получили ранения - добрались до Херсона и были госпитализированы.

Вследствие обстрела лодки российскими оккупантами возле Херсона ранения получили 13 человек. Среди погибших-74-летний мужчина, который собственным телом прикрыл женщину, когда россияне открыли огонь по лодке.

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