УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Вундерваффе" не работает: дипломат оценил шанс РФ на победу в войне с НАТО

Руслана Заклинская
21 июня 2024, 19:00
59
Российская система ПВО С-400, которой хвастался Путин, не работает - ее легко уничтожают украинские защитники, заявил Владимир Огрызко.
'Вундерваффе' не работает: дипломат оценил шанс РФ на победу в войне с НАТО
Физические пропорции России и НАТО составляют 1:25 / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот, ua.depositphotos.com

Россия не имеет никаких шансов на победу в войне с НАТО. РФ проигрывает мощностям Альянса по количественным показателям - 1:25. Об этом во время чата на Главреде рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководителем Центра исследований России Владимир Огрызко.

"Физические пропорции России и НАТО составляют 1:25. И это я беру только количественные показатели, мы здесь даже не говорим о качестве. "Вундервафля", которой хвастался Путин (мол, это то, чего нет нигде в мире, это лучшее в своем классе), С-400, не работает - ее просто уничтожают", - отметил дипломат.

По его словам, российская система ПВО С-400 не работает - ее легко уничтожают украинские защитники. Он отметил, что шутят о возможности создания "Чернобаевки-2" в Крыму, поскольку оккупанты регулярно подвозят С-400, а Украина их уничтожает американскими ракетами.

видео дня

"У России в конвенционной войне с НАТО шанс на победу равен нулю. Это понятно даже не специалистам. Поэтому я себе плохо представляю, что может делать Россия в этом плане, кроме мелких покусываний шавки, которая понимает, что она не может ничего сделать с сильной собакой, но может подбежать, тявкнуть и отбежать назад. Это может быть, чтобы сказать: "Я еще есть и могу громко лаять". И не более", - подчеркнул Огрызко.

С-400
Что известно о С-400 / Инфографика: Главред

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".

С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Нападение России на НАТО - прогнозы

Напомним, Россия может быть готова к вооруженному нападению на страны-члены НАТО через пять-восемь лет, отметил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. Он подчеркнул, что РФ продолжает производить большое количество военной техники, но не всю отправляет в Украину. Поэтому страны НАТО должны быть готовы к возможному нападению уже в 2029 году.

Также в отчете Института изучения войны отмечается, что нападение России на НАТО, вероятно, не произойдет в ближайшее время, но угроза реальна и может проявиться раньше, чем предполагают некоторые западные аналитики. Тем не менее Россия готовится к широкомасштабному конфликту с НАТО.

Как сообщал Главред, Латвия, Литва и Эстония опасаются нападения России на свои территории. В материале Financial Times говорится о том, что эти опасения не ограничиваются только странами Балтии, а распространяются также на Стокгольм, Берлин и Лондон. Противостояние возможно в течение ближайших 2-8 лет.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России НАТО вторжение России Владимир Огрызко
Реклама

Главное за день

Соглашение по безопасности и Саммит мира: Зеленский раскрыл детали разговора с Дудой

Соглашение по безопасности и Саммит мира: Зеленский раскрыл детали разговора с Дудой

19:59 Украина
Потери колоссальные, наступление остановили: ВСУ сорвали планы РФ на Харьковщине - ГУР

Потери колоссальные, наступление остановили: ВСУ сорвали планы РФ на Харьковщине - ГУР

19:38 Украина
Град, шквалы и грозы: в четырех областях объявили штормовое предупреждение

Град, шквалы и грозы: в четырех областях объявили штормовое предупреждение

19:11 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как сохранить холод в холодильнике в случае отключения света: действенные методы 2637

Как сохранить холод в холодильнике в случае отключения света: действенные методы

Эксперт спрогнозировал, подтолкнет ли Китай РФ использовать ядерное оружие 2407

Эксперт спрогнозировал, подтолкнет ли Китай РФ использовать ядерное оружие

Охранники Тищенко избили военного Дмитрия Павлова на глазах у жены с младенцем 1707

"Охранники Тищенко" избили военного Дмитрия Павлова на глазах у жены с младенцем

Это не сработает : Буданов раскрыл единственный сценарий завершения войны 1623

"Это не сработает": Буданов раскрыл единственный сценарий завершения войны

Последние новости

19:59

Соглашение по безопасности и Саммит мира: Зеленский раскрыл детали разговора с Дудой

19:47

Существует важное правило: как понять, что можно копать молодую картошкуВидео

19:38

Потери колоссальные, наступление остановили: ВСУ сорвали планы РФ на Харьковщине - ГУР

19:11

Град, шквалы и грозы: в четырех областях объявили штормовое предупреждение

19:05

Путин подписался на дружбу с азиатским Лукашенкомнение

Евро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаковЕвро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаков
19:00

"Вундерваффе" не работает: дипломат оценил шанс РФ на победу в войне с НАТО

18:29

Как правильно - "щавЕль" или "щАвель": какую ошибку делают многие украинцыВидео

18:23

"Он говорил безумные вещи": Трамп обвинил Байдена в нападении РФ на Украину

18:04

Избиения военных и поджоги бусов. Почему Россия устроила охоту на ТЦК

Реклама
17:48

В Краснодарском крае РФ прилет: поражена казарма воинской части ПВО под ЕйскомВидео

17:46

Довольно гадкое место в доме: откуда появляются плодовые мухи и как от них избавиться

17:40

Графики отключения света 22 июня: в какие часы не будут выключать электроэнергию

17:33

Не надо волноваться из-за поражения в войне: в Польше жестко потроллили Путина

17:23

РФ скоро распадется: названо невероятные сроки развития этого сценарияВидео

17:15

Можно влететь в копеечку: что категорически нельзя выливать в раковинуВидео

16:55

В Кривом Роге прогремел взрыв: оккупанты атаковали инфраструктуру города

16:40

"У РФ исчерпываются последние запасы": Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воеватьВидео

16:26

Что можно и нельзя делать 22 июня: приметы в Троицкую поминальную субботу

16:24

Как правильно хранить чеснок, чтобы он не высыхал: проверенные бабушкины способыВидео

16:20

В Адыгее горели здания и ангар: появились первые снимки нефтебазы РФ после атаки

Реклама
16:06

Миф чистой воды: можно ли "понижать градус" во время застолья - ответ удивитВидео

15:59

Тысячи бордов с рекламой Порошенко – это спекуляция на ВСУ, – военный

15:57

Надо ли удалять зубы мудрости - стоматолог расставил точки над "И"

15:44

Ударит температура +35, будут ливни и град: Украину накрывает опасная погода

15:10

Восемь бригад бросили на штурм: в ВСУ назвали самые "горячие" участки фронта

15:00

Километровые ногти и яхта: Началджиоглу показался с дочкой от Ани Лорак

14:56

Как в домашних условиях проверить серебро - топ 5 легких способов

14:39

Видели все, но назначение знают единицы: для чего нужен "язычок" в горле

14:32

Решающий момент: какая ошибка не позволит РФ захватить Часов Яр - Forbes

14:22

Вступление Украины в Евросоюз: в ЕС назвали дату старта переговоров

14:12

Забавное фото сделала Кейт: как семья поздравила принца Уильяма с днем рождения

13:43

То ли Словакия, то ли Словения: Ребров перепутал, с кем сыграет сборная Украины

13:40

Война может длиться еще 4-5 месяцев "но": названо главное условие для победыВидео

13:25

"Это было его решение": Елена Зеленская рассказала о трудностях в отношениях с Владимиром Зеленским

13:23

"Это не сработает": Буданов раскрыл единственный сценарий завершения войны

13:12

Почему кошки ходят за хозяином в туалет - тайна четвероногих вас удивит

13:07

12 лет тюрьмы: CБУ начала охоту на Кузю из сериала "Универ"

13:01

Российская ПВО перестаралась: оккупанты потеряли еще один вертолет - детали

12:57

РФ впервые могла сбросить на Украину новую бомбу ФАБ-3000: что говорят в Воздушных силах

12:37

При каком условии военнобязанные могут не брать повестку: юристы ответили

Реклама
12:26

Враг бьет по Украине с новой тактикой: в ВСУ раскрыли детали ракетного удара РФ

12:08

Генштаб подтвердил ночные удары по РФ: поражены НПЗ и места хранения "Шахедов"

12:00

Потери РФ растут: известно, когда ВСУ смогут перехватить инициативу на фронте

11:46

Украинский телеведущий шокировал похудением почти на 30 кгВидео

11:42

Огрызко пояснил, почему Россия оказалась на финишной прямой к распаду

11:33

Гороскоп Таро на июль 2024: Козерогам - новое начало, Водолеям - конфликт, Рыбам - деньгиВидео

11:20

"Силовое принуждение": в ОП назвали условие участия РФ во втором Саммите мира

11:02

"Надеется, что умру": онкобольная Шеннен Доэрти рассказала о циничном поступке бывшего

10:54

Как украинцам получать высокую пенсию: эксперты назвали реальные способы

10:52

У границы с Украиной: Беларусь начала внезапную проверку готовности армии

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять