'Вундерваффе' не работает: дипломат оценил шанс РФ на победу в войне с НАТО

Российская система ПВО С-400, которой хвастался Путин, не работает - ее легко уничтожают украинские защитники, заявил Владимир Огрызко.

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Физические пропорции России и НАТО составляют 1:25 / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот, ua.depositphotos.com

Россия не имеет никаких шансов на победу в войне с НАТО. РФ проигрывает мощностям Альянса по количественным показателям - 1:25. Об этом во время чата на Главреде рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководителем Центра исследований России Владимир Огрызко.

"Физические пропорции России и НАТО составляют 1:25. И это я беру только количественные показатели, мы здесь даже не говорим о качестве. "Вундервафля", которой хвастался Путин (мол, это то, чего нет нигде в мире, это лучшее в своем классе), С-400, не работает - ее просто уничтожают", - отметил дипломат.

По его словам, российская система ПВО С-400 не работает - ее легко уничтожают украинские защитники. Он отметил, что шутят о возможности создания "Чернобаевки-2" в Крыму, поскольку оккупанты регулярно подвозят С-400, а Украина их уничтожает американскими ракетами.

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"У России в конвенционной войне с НАТО шанс на победу равен нулю. Это понятно даже не специалистам. Поэтому я себе плохо представляю, что может делать Россия в этом плане, кроме мелких покусываний шавки, которая понимает, что она не может ничего сделать с сильной собакой, но может подбежать, тявкнуть и отбежать назад. Это может быть, чтобы сказать: "Я еще есть и могу громко лаять". И не более", - подчеркнул Огрызко.

Что известно о С-400 / Инфографика: Главред

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Нападение России на НАТО - прогнозы

Напомним, Россия может быть готова к вооруженному нападению на страны-члены НАТО через пять-восемь лет, отметил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. Он подчеркнул, что РФ продолжает производить большое количество военной техники, но не всю отправляет в Украину. Поэтому страны НАТО должны быть готовы к возможному нападению уже в 2029 году.

Также в отчете Института изучения войны отмечается, что нападение России на НАТО, вероятно, не произойдет в ближайшее время, но угроза реальна и может проявиться раньше, чем предполагают некоторые западные аналитики. Тем не менее Россия готовится к широкомасштабному конфликту с НАТО.

Как сообщал Главред, Латвия, Литва и Эстония опасаются нападения России на свои территории. В материале Financial Times говорится о том, что эти опасения не ограничиваются только странами Балтии, а распространяются также на Стокгольм, Берлин и Лондон. Противостояние возможно в течение ближайших 2-8 лет.

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