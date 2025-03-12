Обострение на Курщине и прекращение огня: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 12 марта февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 12 марта / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Украины, Офис президента Украины, УНИАН, ОК "Запад", Минобороны РФ

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Стало известно, обсуждали ли в Джидде отставку Зеленского и выборы в Украине

11 марта между США и Украиной состоялись переговоры в Джидде (Саудовская Аравия) по завершению войны. Во время переговоров стороны не обсуждали отставку президента Владимира Зеленского. Об этом написала в соцсети Х журналистка Fox News Нана Саджай.

Дроны атаковали Сумы, Днепр и Харьков: есть разрушения, вспыхнули пожары

Вечером во вторник, 11 марта, в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских дронов. Под вражеский удар попали Сумы, Днепр, Харьков и Киевская область.

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Местные власти рассказали о последствиях российской атаки.

В Кривом Роге - серия взрывов, есть "прилет" и пожар: все подробности

Утром 12 марта в Кривом Роге прогремела серия взрывов. Местные власти сообщили о ракетном ударе страны-агрессора РФ.

Сначала о взрывах в городе сообщил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Некоторые украинские бригады вышли из Курской области - Forbes

Украинские военные, вероятно, покидают Курскую область на фоне наступления российских сил. Об этом пишет Forbes.

Две недели назад элитная российская группа беспилотников нарушила украинские линии снабжения. 25 февраля серия прицельных ударов вывела из строя десятки транспортных средств вдоль основной дороги в Суджу. Этот город служил главной базой для 10-тысячной украинской группировки, которая удерживала значительную территорию в быстро сокращающейся Курской области.

РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: погибла женщина, 9 человек пострадали

Утром 12 марта российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Поврежден инфраструктурный объект. По предварительным данным, один человек погиб, еще девять - пострадали.

Как сообщили в ГСЧС, во время ликвидации последствий атаки, враг нанес повторный удар по спасателям - повреждены 2 единицы техники. Сотрудники ГСЧС не пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский в удаленном режиме направлял действия украинской делегации на переговорах с американцами в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Он назвал эти переговоры "одними из самых интересных из тех, в которых приходилось участвовать" с точки зрения искусства дипломатии, стратегического мышления, поиска нестандартных решений, грамотного баланса гибкости и твердости, умения идти на тактические шаги ради конечной цели.

"Россия теряет козырь": раскрыт интересный нюанс подписания перемирия в воздухе

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры. Как убежден глава Центра политических исследований "Доктрина" Ярослав Божко, первый этап переговоров принес для Украины положительный результат, а вот Россия оказалась в затруднительном положении.

"Прежде всего мы должны подчеркнуть, что для Украины это был необходимый шаг, и лучшей обороной оказалась атака. Украина пошла на своеобразный дипломатический таран, перенаправив определенное напряжение, которое связано с тем, что вот почему-то Украина не хочет заканчивать войну, на Россию. Это было очень сложной задачей, но с первым этапом мы справились", - отметил он в эфире телеканала FREEДOM.

"Трампа будут копать ногами": Жданов раскрыл, как США сами стреляют себе в ногу

Схема закупок американского оружия для Украины за средства Европы может заработать уже в ближайшее время. При этом, по мнению военного эксперта Олега Жданова, экс-президент США Дональд Трамп не сможет заблокировать этот процесс.

"Трамп - бизнесмен, который действует по принципу "деньги не пахнут". Поверьте, он и маму родную продал бы, если бы ему предложили хорошую сумму. И он прямо говорит, что за деньги даст Украине что угодно - мол, хоть F-35 берите, только платите деньги", - говорит Жданов в интервью Главреду.

Сиротами стали сразу двое детей: в Кривом Роге ракета РФ убила женщину

12 марта страна-агрессор Россия нанесла двойной удар баллистическим вооружением по Кривому Рогу. Оккупанты попали в объект инфраструктуры, в результате чего погиб один человек, еще 14 человек ранены.

Погибшей оказалась 47-летняя Ирина Васюк, которая работала в Криворожской районной военной администрации. Об этом сообщил глава КРВА Евгений Ситниченко в Facebook.

У Трампа назвали дату переговоров с Россией и раскрыли планы

Соединенные Штаты в среду, 12 марта, проведут переговоры со страной-агрессором Россией. Вашингтон надеется, что Москва согласится на прекращение огня в Украине, и настойчиво призывает Кремль остановить военные действия. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио.

Как сообщает The Guardian, он рассказал о том, что консультации с РФ - следующий шаг в контексте встречи американской и украинской делегации в Джидде.

"Это красная линия": Зеленский сделал заявление по оккупированным территориям

Украина не признает оккупированные территории "российскими". Для Киева неприемлемы подобные уступки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Признавать оккупированные территории российскими Украина и никто другой не будет. Это главная красная линия", - цитируют главу государства журналисты Суспільне.

"Никто не верит россиянам": Зеленский раскрыл смысл 30-ти дней тишины

Украина согласилась на предложение американской стороны о 30-дневном прекращении огня по всей территории. Такое решение приняли, чтобы показать, что Украина готова к миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

По его словам, до встречи команд Украины и США в Саудовской Аварии речь шла о предложении тишины в воздухе и на море. Но потом американская сторона предложила другой подход.

Отказ Путина от предложения Трампа: Зеленский сделал прогноз относительно шагов США

Если Россия откажется от прекращения огня в Украине, Соединенные Штаты усилят Киев и наложат на агрессора Россию более жесткие санкции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Интерфакс-Украина, во время брифинга по итогам встречи делегаций Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии, он предположил, что украинская сторона может рассчитывать на "сильные шаги" от администрации Трампа в случае отказа Москвы прекратить огонь на поле боя.

Будут ли ВСУ выходить полностью из Курской области: что там происходит на самом деле

Украинские военные начали выходить из Курской области РФ. Однако пока речь не идет о полном выходе наших бойцов. Об этом заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Сейчас продолжаются бои за Суджу. Российские оккупанты смогли зайти в город, но полного захвата Суджи нет.

Гарантии безопасности, 30 дней тишины и выборы: Зеленский сделал ряд важных заявлений

Главной целью Украины является завершение войны на справедливых условиях. Если Россия не согласится на 30-дневное перемирие, Киев рассчитывает на сильную реакцию со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Немедленное перемирие на фронте: известны детали режима тишины и чего ждать Украине

11 марта 2025 года в Джидде, Саудовская Аравия, состоялась встреча делегаций Украины и Соединенных Штатов Америки, результатом которой стало согласие Украины на временное 30-дневное прекращение огня. Эта инициатива, предложенная США, предусматривает немедленное введение режима тишины, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии одновременного выполнения Российской Федерацией. Совместное заявление подчеркивает готовность обеих стран начать процесс установления длительного мира в Украине.

Главред собрал главное, что стоит знать о прекращении огня в Украине.

У Трампа назвали сценарий США в случае отказа Путина от прекращения огня

Белый дом предполагает вариант развития событий, при котором агрессорка Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. Тогда команда Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и сделает определенные выводы относительно целей и настроения Кремля. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Во время брифинга в Ирландии он рассказал о том, что Трамп стремится прекратить огонь не на 30 или 60 дней, а добиться устойчивого мира.

Россия организовала в Ивано-Франковске теракт: в СБУ раскрыли детали

11 марта страна-агрессор Россия организовала теракт в Ивано-Франковске, в результате чего пострадали завербованные РФ агенты. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Вместе с нацполицией она установила, что российская спецслужба подорвала своих агентов в районе железнодорожного вокзала города, у которых было самодельное взрывное устройство.

Путин может согласиться на прекращение огня в Украине, но есть нюанс - Bloomberg

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин, вероятно, может согласиться на условия перемирия с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что Путин стремится заранее гарантировать, что его собственные условия будут учтены. По словам лица, знакомого с позицией Кремля, он будет пытаться выиграть время, чтобы обеспечить для Москвы максимально выгодные условия прекращения боевых действий.

Войска РФ пытаются прорвать границу в одной из областей: детали от ГПСУ

Российские оккупанты осуществляют попытки прорвать границу в Сумской области. Вражеские силы проводят десятки штурмовых действий позиций украинских военных. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что россияне реализуют подобные действия в рамках своего наступления в Курской области.

Продолжится ли мобилизация в период прекращения огня: в Раде сделали заявление

Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня по всей территории. В Верховной Раде сразу сказали, будет ли отменено военное положение и всеобщая мобилизация. Об этом заявил секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщают Украинские новости.

Он отметил, что временное прекращение огня не предусматривает отмену мобилизации или военного положения. В течение этого времени РФ может продолжить накопление сил, планировать операции и продолжать расшатывать Украину изнутри.

Путин либо пойдет на "неудобные компромиссы", либо вызовет гнев Трампа - CNN

Решение России о прекращении огня в Украине может стать поворотным моментом в отношениях президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Если Кремль откажется от 30 дней тишины, то может вызвать гнев Трампа. Об этом пишет CNN.

Трамп назвал дату "великого дня" и начал угрожать Путину

Президент США Дональда Трамп выступил с новыми заявлениями после переговоров в Саудовской Аравии. Он заявил, что США получили "позитивные сигналы" и надеется, что ему удастся добиться прекращения огня. Об этом сообщает Sky News.

Украину будут заливать дожди с грозами и будет штормовой ветер: где будет опасно

Погода в Украине 13 марта будет ветреной, дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Там объявили 3 уровень опасности из-за угрозы схода снежных лавин.

В Карпатах и на Закарпатье ожидаются значительные дожди с грозами. В большинстве областей будут сильные порывы ветра - до 20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Что будет предусматривать 30-дневное прекращение огня: в ОП раскрыли три основных пункта

Тридцатидневное перемирие, которое предложили представители США во время встречи в Саудовской Аравии, будет предусматривать прекращение огня не только на линии соприкосновения, но и отсутствие воздушных атак. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Укринформу.

Он пояснил, что 30-дневное прекращение огня - это комплексное перемирие.

Когда именно начнется прекращение огня в Украине: в США раскрыли детали соглашения

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что прекращение огня между Россией и Украиной может быть достигнуто в течение нескольких дней, если Москва на это согласится. Он также планирует убедить страны G7 сосредоточиться на прекращении войны во время встречи в Канаде на этой неделе. Об этом сообщает New York Times.

В среду, 12 марта, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц провел переговоры с представителем Российской Федерации. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе прибудет в Москву. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

"Самое важное - сохранить жизнь": Сырский сделал заявление по ситуации на Курщине

В пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия. Об этом написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что российские войска проводят штурмовые действия на Курском направлении, пытаясь прорвать оборону ВСУ, вытеснить украинские силы и перенести боевые действия на территории Сумской и Харьковской областей.

Сырский уточнил, что враг несет значительные потери на Курщине.

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