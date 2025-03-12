Стало известно, обсуждали ли в Джидде отставку Зеленского и выборы в Украине

Ранее американская сторона резко критиковала Зеленского за отсутствие выборов в Украине.

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США и Украина не обсуждали отставку Зеленского в Джидде - Fox News / Коллаж: Главред, фото: ОП, t.me/ermaka2022

Вы узнаете:

Обсуждали ли в Джидде возможную отставку Зеленского

Говорили ли стороны о проведении выборов в Украине

11 марта между США и Украиной состоялись переговоры в Джидде (Саудовская Аравия) по поводу завершения войны. В ходе переговоров стороны не обсуждали отставку президента Владимира Зеленского. Об этом написала в соцсети Х журналистка Fox News Нана Саджай.

"Источник, непосредственно участвующий в переговорах между США и Украиной, сообщил мне, что проведение выборов или отставка президента Зеленского не обсуждались в Джидде", - говорится в сообщении.

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Разговоры об отставке Зеленского - что известно

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом.

Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Позже Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу.

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки Зеленского.

"Украине нужен лидер, который может иметь дело с Вашингтоном, Москвой и положить конец войне", - сказал он.

Он также сравнил президента Украины с "бывшей, которая хочет поспорить обо всем, что вы сказали 9 лет назад, чтоб разорвать отношения".

Издание Bloomberg со ссылкой неназванного европейского чиновника писало о том, что часть советников президента США Дональда Трампа предлагает включить в будущее соглашение по урегулированию войны в Украине пункт об отставке Владимира Зеленского с должности президента.

Сам президент Зеленский назвал условие своего ухода в отставку. По его словам, это членство Украины в НАТО.

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