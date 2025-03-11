Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Не замороженный конфликт": Сибига сказал, что означает 30-дневное прекращение огня

Руслана Заклинская
11 марта 2025, 23:35
270
Прекращение огня станет возможным только после одновременного выполнения договоренностей Россией, подчеркнул глава МИД Украины.
'Не замороженный конфликт': Сибига сказал, что означает 30-дневное прекращение огня
Что предусматривает 30-дневное перемирие / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/andrij.sybiha

Ключевые тезисы Сибиги:

  • 30-дневное прекращение огня - не замороженный конфликт
  • ВСУ продолжают боевые задачи
  • Прекращение огня заработает только при условии синхронного выполнения Россией

Прекращение огня на 30 дней, на которое Украина согласилась в случае взаимных действий со стороны России, не является замораживанием конфликта. Временная "тишина" - лишь первый шаг к завершению войны. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, который принимал участие в переговорах в Саудовской Аравии 11 марта, в Facebook.

"Почему важно именно такое временное прекращение огня - потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, который демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в мире", - отметил он.

видео дня

Сибига подчеркнул, что в заявлении "прямо фиксируется немедленное восстановление США обмена разведданными и оказания военной помощи Украине". Также заявление является сигналом относительно будущего соглашения о разработке минеральных ресурсов Украины.

"Более того, оно прямо связывает это соглашение с обеспечением США долгосрочного процветания и безопасности Украины. Это то, к чему стремилась украинская сторона", - подчеркнул министр.

По его словам, отдельное внимание в заявлении посвящено гуманитарным вопросам, в частности возвращению военнопленных, незаконно удерживаемых гражданских и похищенных украинских детей. Сибига заявил, что "это была наша принципиальная позиция".

Также Украина настаивает, что европейские партнеры должны участвовать в любых мирных переговорах. Ведь, как отметил Сибига, решения по долгосрочной безопасности не могут приниматься без ее непосредственного участия.

"Подразделения Сил Обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи. Временное прекращение огня заработает только при условии принятия и одновременного выполнения Россией", - пояснил он.

Прекращение огня - новости Украины

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. Украина и США пришли к согласию относительно 30-дневного прекращения огня, которое могут продлить по взаимному согласию.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на встрече в Саудовской Аравии США предложили полное прекращение огня на 30 дней, включающее фронт, небо и море. Украина поддержала эту инициативу, но ее успех зависит от согласия России.

На следующей неделе Украина планирует обсудить операционные детали обеспечения режима прекращения огня, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге после переговоров с США в Саудовской Аравии. В случае согласия России на прекращение огня Украина готова начать дальнейшие переговоры по завершению войны.

Как сообщал Главред, Россия отказывается от 30-дневного перемирия, поскольку это якобы даст Украине время на перегруппировку и получение вооружения. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ Виктор Соболев, подчеркнув, что позицию поддерживает Владимир Путин.

Читайте также:

Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины Андрей Сибига Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Прекращение огня в Украине: Умеров расcказал подробности переговоров в Джидде

Прекращение огня в Украине: Умеров расcказал подробности переговоров в Джидде

00:46Украина
"Не замороженный конфликт": Сибига сказал, что означает 30-дневное прекращение огня

"Не замороженный конфликт": Сибига сказал, что означает 30-дневное прекращение огня

23:35Война
США возобновили военную помощь Украине: у Зеленского раскрыли детали

США возобновили военную помощь Украине: у Зеленского раскрыли детали

23:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

"Врезал" почти 8-балльный шторм: в Украине жестко затягивается магнитная буря

"Врезал" почти 8-балльный шторм: в Украине жестко затягивается магнитная буря

Мощнее F-16: эксперт рассказал, какие самолеты могут усилить авиацию Украины

Мощнее F-16: эксперт рассказал, какие самолеты могут усилить авиацию Украины

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Ошибается большинство: как правильно жарить грибы с луком

Ошибается большинство: как правильно жарить грибы с луком

Последние новости

01:30

Оскароносный Майкл Дуглас высказался про попытки Трампа "умиротворить" РФ

00:46

Прекращение огня в Украине: Умеров расcказал подробности переговоров в Джидде

00:04

Карьера пойдет на взлет: 3 знака Зодиака, которых ждет успех в 2025 году

11 марта, вторник
23:35

"Не замороженный конфликт": Сибига сказал, что означает 30-дневное прекращение огня

23:32

США возобновили военную помощь Украине: у Зеленского раскрыли детали

Patriot и F-16 заменить есть чем: Жданов объяснил, почему Украина может воевать без помощи СШАPatriot и F-16 заменить есть чем: Жданов объяснил, почему Украина может воевать без помощи США
23:20

"Печально выглядит": Альбину Джанабаеву не узнали без фильтров

23:03

"Дайте поплакать": Тина Кароль удивила своим признанием о личном

22:41

Победительница Холостяка-13 высказалась про роман с Вадимом Олейником

22:40

Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным уже на этой неделе: о чем будут говоритьВидео

Реклама
22:33

РФ ответила на переговоры о мире ударом баллистики по судну в Одессе, есть жертвы

22:32

"Мяч на стороне России": лидеры ЕС массово реагируют на переговоры Украины с США

22:27

В России сделали срочное заявление о 30-дневном перемирии

22:09

"С ним что-то не так": что происходит с Никитой Пресняковым в США

22:03

Когда начнутся переговоры о прекращении огня и конце войны, - Ермак

21:31

"В следующие несколько дней": в США сделали заявление о прекращении огня в Украине

21:26

Немедленное 30-дневное прекращение огня: Украина согласилась на предложение США

21:25

Трамп резко поменял отношение к Зеленскому и выдвинул "ультиматум" РоссииВидео

21:22

Не там, где все привыкли: куда поставить чайник на кухне

21:10

"Украина разделяет позицию Трампа": Вашингтон о деталях переговоров в Джидде

21:09

"Печальное известие": Сергея Жадана "похоронили" в Сети

Реклама
21:02

"Украина готова к миру": Зеленский сделал заявление о переговорах с США

20:57

Способ похож на сказку на ночь: врач рассказала, как заснуть за считанные минуты

20:40

У Трампа сделали важное заявление о переговорах с Украиной в Саудовской Аравии

20:20

Солист Modern Talking категорически отказался выступать в РФ - причины

20:10

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии завершились: все подробности

20:01

"Не имею желания спорить": Вэнс прокомментировал участие брата в войне в Украине

20:00

Встреча в Саудовской Аравии и удар по Москве: главные новости Украины (дайджест)

19:58

Желтые пятна на матрасе исчезнут на глазах: понадобится лишь крышка от кастрюли

19:40

Украину накрывают дожди и сильный ветер: где объявили штормовое предупреждение

19:23

В центре Ивано-Франковска прогремели взрывы: что известно о жертве и пострадавших

19:10

Как в РФ очумели от массированной атаки украинских дроновмнение

18:50

В Украине взлетели цены: в НБУ рассказали, насколько подорожали продукты

18:50

Украину ждут сложные полгода, отсутствие помощи США существенно ослабило ПВО – МаломужВидео

18:40

Торговая война с Оттавой: Трамп взвинтил пошлины на сталь и алюминий из Канады

18:22

Эксперты рекомендуют раз в неделю перезагружать роутер: в чем причина

17:52

Слышали почти все: почему чайник щелкает выключенным и стоит ли волноваться

17:36

Второй раунд переговоров стартовал: что уже обсудили делегации Украины и США

17:22

Рис будет рассыпчатым, как в ресторане: женщина рассказала об 1 секретном шаге

17:16

Больше расходов, чем от холодильника: сколько электроэнергии потребляет фен

17:12

"Он хочет уничтожить Европу": раскрыты детали плана Трампа по России и УкраинеВидео

Реклама
17:06

"Трамп подчиняется Путину": Жданов объяснил, что изменит встреча лидеров США и РФВидео

17:03

Платить придется вдвое больше: тарифы на воду в Украине возрастут

16:57

В Украине резко подешевела гривня: курс валют в банках

16:40

"Вопреки всему": Валерий Залужный показал новое сэлфи с женой

16:17

Почему опасно выливать кипяток в раковину: неожиданные риски

16:00

Часть областей будет без защиты: как Европа может закрыть небо над УкраинойВидео

15:54

Почему потеют руки, когда мы нервничаем: ученые дали неожиданный ответ

15:51

Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

15:40

Что из зелени можно посадить в огороде: взойдет уже через неделю

15:28

Переговоры в Саудовской Аравии: в США выступили с первым заявлением о ходе встречи

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять