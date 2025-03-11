'Не замороженный конфликт': Сибига сказал, что означает 30-дневное прекращение огня

Прекращение огня станет возможным только после одновременного выполнения договоренностей Россией, подчеркнул глава МИД Украины.

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Что предусматривает 30-дневное перемирие / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/andrij.sybiha

Ключевые тезисы Сибиги:

30-дневное прекращение огня - не замороженный конфликт

ВСУ продолжают боевые задачи

Прекращение огня заработает только при условии синхронного выполнения Россией

Прекращение огня на 30 дней, на которое Украина согласилась в случае взаимных действий со стороны России, не является замораживанием конфликта. Временная "тишина" - лишь первый шаг к завершению войны. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, который принимал участие в переговорах в Саудовской Аравии 11 марта, в Facebook.

"Почему важно именно такое временное прекращение огня - потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, который демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в мире", - отметил он. видео дня

Сибига подчеркнул, что в заявлении "прямо фиксируется немедленное восстановление США обмена разведданными и оказания военной помощи Украине". Также заявление является сигналом относительно будущего соглашения о разработке минеральных ресурсов Украины.

"Более того, оно прямо связывает это соглашение с обеспечением США долгосрочного процветания и безопасности Украины. Это то, к чему стремилась украинская сторона", - подчеркнул министр.

По его словам, отдельное внимание в заявлении посвящено гуманитарным вопросам, в частности возвращению военнопленных, незаконно удерживаемых гражданских и похищенных украинских детей. Сибига заявил, что "это была наша принципиальная позиция".

Также Украина настаивает, что европейские партнеры должны участвовать в любых мирных переговорах. Ведь, как отметил Сибига, решения по долгосрочной безопасности не могут приниматься без ее непосредственного участия.

"Подразделения Сил Обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи. Временное прекращение огня заработает только при условии принятия и одновременного выполнения Россией", - пояснил он.

Прекращение огня - новости Украины

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. Украина и США пришли к согласию относительно 30-дневного прекращения огня, которое могут продлить по взаимному согласию.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на встрече в Саудовской Аравии США предложили полное прекращение огня на 30 дней, включающее фронт, небо и море. Украина поддержала эту инициативу, но ее успех зависит от согласия России.

На следующей неделе Украина планирует обсудить операционные детали обеспечения режима прекращения огня, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге после переговоров с США в Саудовской Аравии. В случае согласия России на прекращение огня Украина готова начать дальнейшие переговоры по завершению войны.

Как сообщал Главред, Россия отказывается от 30-дневного перемирия, поскольку это якобы даст Украине время на перегруппировку и получение вооружения. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ Виктор Соболев, подчеркнув, что позицию поддерживает Владимир Путин.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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