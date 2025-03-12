Сиротами стали сразу двое детей: в Кривом Роге ракета РФ убила женщину

Гибель женщины в результате вражеской атаки стала невосполнимой потерей для ее детей.

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Жертвой российского террора стала работница КРВА / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Днепропетровщины, Facebook Евгения Ситниченко

Кратко:

В результате удара РФ по Кривому Рогу погиб человек, пострадали еще 14

Оккупанты забрали жизнь у матери двоих детей

12 марта страна-агрессор Россия нанесла двойной удар баллистическим вооружением по Кривому Рогу. Оккупанты попали в объект инфраструктуры, в результате чего погиб один человек, еще 14 человек ранены.

Погибшей оказалась 47-летняя Ирина Васюк, которая работала в Криворожской районной военной администрации. Об этом сообщил глава КРВА Евгений Ситниченко в Facebook.

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"Очень искренняя, добрая и всегда приветливая. Столько отзывчивости и веры в справедливость было в этом человеке. Ирина была замечательной коллегой и ответственной работницей. Невосполнимая потеря для близких и всего нашего коллектива", - написал он.

Ситниченко также рассказал, что у погибшей в результате вражеского удара остались двое детей, которые стали полусиротами, и муж.

Удар по Кривому Рогу - что известно

Напомним, Главред писал, что утром 12 марта в Кривом Роге прогремела серия взрывов. Местные власти сообщили о ракетном ударе страны-агрессора РФ и "прилете" в инфраструктурный объект.

Впоследствии стало известно, что по состоянию на 11:12 уже была информация о 14 раненых в результате утренней ракетной атаки, среди них 9 женщин. Среди пострадавших есть четверо тяжелых (в том числе две женщины 79-ти и 46-ти лет) и один мужчина 58 лет в крайне тяжелом состоянии.

Ранее также российские оккупанты атаковали Кривой Рог вечером 5 марта. Враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры, в результате чего возник пожар.

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Кто такой Евгений Сытниченко? Евгений Ситниченко - председатель Криворожской райгосадминистрации с февраля 2021 года. С начала полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины Евгений Ситниченко объединил усилия представителей различных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, малого и среднего бизнеса, общественных и благотворительных фондов и организаций, волонтеров Криворожского района для всесторонней помощи Силам Обороны Украины, говорится на сайте КРГА.

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