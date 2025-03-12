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Торговая война США с ЕС: в Европе объявляют пошлины на американские товары - СМИ

Анна Косик
12 марта 2025, 12:19
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Евросоюз планирует ввести встречные тарифы на товары из США уже в следующем месяце.
Трамп, евросоюз
Еврокомиссия сожалеет о решении США ввести тарифы / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Офис президента Украины

Главные тезисы:

  • ЕС вводит пошлины на товары из США в ответ на решение Трампа
  • Евросоюз остается открытым для переговоров со Штатами

Европейский Союз решил ввести пошлины на американские товары на сумму 26 миллиардов евро в ответ на введение тарифов США на сталь и алюминий, которые начали действовать сегодня, 12 марта. Об этом пишет Reuters.

Еврокомиссия заявила, что уже 1 апреля прекратит действие текущей приостановки тарифов на американские продукты, а пошлины будут полностью введены в действие до 13 апреля.

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"Контрмеры, которые мы принимаем сегодня, сильные, но пропорциональные. Поскольку Соединенные Штаты применяют тарифы на сумму 28 миллиардов долларов, мы отвечаем контрмерами на сумму 26 миллиардов евро", - сказала журналистам председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время она подчеркнула готовность Европейского Союза провести переговоры с США.

"Мы твердо убеждены, что в мире, который переполнен геоэкономической и политической неопределенностью, не в наших общих интересах обременять наши экономики такими тарифами. Мы готовы вести содержательный диалог", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Торговые войны США - что известно

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп поручил министру торговли увеличить с 25% до 50% пошлину на импорт из Канады всей стали и алюминия. Он обосновал это решение установленной канадской провинцией Онтарио 25% пошлиной на экспорт электроэнергии в Соединенные Штаты как ответ на начатую США торговую войну.

Ранее глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что Трамп пригрозил введением пошлин для стран ЕС, однако это не является инструментом давления, чтобы заставить Европу увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

Накануне инаугурации Трампа руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок предупреждал, что президент США может запустить совсем другую экономическую модель в стране, которая предусматривает повышение пошлин для Китая, для ограничения возможности распространения товаров, которые производит дешевая рабочая сила.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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