Начнется торг: Шейтельман спрогнозировал, что даст предложение прекратить огонь

Что сказал Шейтельман:
- Пока точно неизвестно, что будет предусматривать прекращение огня
- Если РФ согласится прекратить огонь, может начаться торг
- Сценарий окончания боевых действий пока не выглядит реалистичным
11 марта во время переговоров в Саудовской Аравии Украина приняла предложение США о немедленном введении тридцатидневного прекращения огня, при условии, что его будет придерживаться и страна-агрессор Россия.
Однако пока неизвестно, согласится ли РФ на такое предложение. Об этом в интервью Главреду рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, поэтому сейчас точно неизвестно о чем именно идет речь.
"Хотя эту встречу называют исторической, России на ней не было. А что будет дальше? Россия, скорее всего, выдвинет свои условия: например, потребует вывода украинских войск из Курской области. Почему? Тогда Украина может сказать: "А вы выведете войска из Запорожской области". И начнется этот бесконечный торг", - убежден он.
По этой причине, по словам политтехнолога, пока нет оснований верить, что после предложения США прекратить огонь война в Украине просто закончится. Такой сценарий не выглядит реалистичным.
Смотрите видео об итогах переговоров в Саудовской Аравии:
Тридцатидневное прекращение огня - что известно
Напомним, Главред писал, что 11 марта во время встречи делегаций США и Украины, последняя согласилась на предложение американской стороны о 30-дневном прекращении огня по всей территории. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что такое решение приняли, чтобы показать, что Украина готова к миру.
Накануне депутат Госдумы РФ Виктор Соболев заявил, что страна-агрессор Россия не согласится на 30-дневное перемирие, поскольку это якобы позволит Украине перегруппироваться и получить дополнительное вооружение.
Ранее также в СМИ появилась информация, что украинским военным трудно представить, каким может быть гипотетическое перемирие. Они даже сомневаются в его возможности.
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Кто такой Михаил Шейтельман
Михаил Шейтельман - политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант.
Консультировал избирательные кампании в Израиле, России, Латвии и Кыргызстане, а также неправительственные организации, такие как Российский еврейский конгресс.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года активно выступает в украинских, израильских, латвийских и других СМИ и ютуб-каналах, высказываясь в поддержку Украины.
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