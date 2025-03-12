Начнется торг: Шейтельман спрогнозировал, что даст предложение прекратить огонь

Россияне могут начать выдвигать собственные требования на фоне предложения о 30-дневном прекращении огня.

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Россия может торговаться с Украиной за уход с территорий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Что сказал Шейтельман:

Пока точно неизвестно, что будет предусматривать прекращение огня

Если РФ согласится прекратить огонь, может начаться торг

Сценарий окончания боевых действий пока не выглядит реалистичным

11 марта во время переговоров в Саудовской Аравии Украина приняла предложение США о немедленном введении тридцатидневного прекращения огня, при условии, что его будет придерживаться и страна-агрессор Россия.

Однако пока неизвестно, согласится ли РФ на такое предложение. Об этом в интервью Главреду рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, поэтому сейчас точно неизвестно о чем именно идет речь.

Переговоры в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

"Хотя эту встречу называют исторической, России на ней не было. А что будет дальше? Россия, скорее всего, выдвинет свои условия: например, потребует вывода украинских войск из Курской области. Почему? Тогда Украина может сказать: "А вы выведете войска из Запорожской области". И начнется этот бесконечный торг", - убежден он.

По этой причине, по словам политтехнолога, пока нет оснований верить, что после предложения США прекратить огонь война в Украине просто закончится. Такой сценарий не выглядит реалистичным.

Смотрите видео об итогах переговоров в Саудовской Аравии:

Тридцатидневное прекращение огня - что известно

Напомним, Главред писал, что 11 марта во время встречи делегаций США и Украины, последняя согласилась на предложение американской стороны о 30-дневном прекращении огня по всей территории. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что такое решение приняли, чтобы показать, что Украина готова к миру.

Накануне депутат Госдумы РФ Виктор Соболев заявил, что страна-агрессор Россия не согласится на 30-дневное перемирие, поскольку это якобы позволит Украине перегруппироваться и получить дополнительное вооружение.

Ранее также в СМИ появилась информация, что украинским военным трудно представить, каким может быть гипотетическое перемирие. Они даже сомневаются в его возможности.

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Кто такой Михаил Шейтельман Михаил Шейтельман - политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант. Консультировал избирательные кампании в Израиле, России, Латвии и Кыргызстане, а также неправительственные организации, такие как Российский еврейский конгресс. С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года активно выступает в украинских, израильских, латвийских и других СМИ и ютуб-каналах, высказываясь в поддержку Украины.

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