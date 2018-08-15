Названа минимальная стоимость выступления Софии Ротару

Минимальная стоимость выступления Софии Ротару — 50 тысяч евро, сообщил ее директор / УНИАН

Директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров сообщил, что минимальная стоимость ее выступления составляет 50 тысяч евро (по курсу Нацбанка — это более чем полтора миллиона гривен).

Артистка "ведет очень закрытый, почти затворнический образ жизни, никуда не ходит, в тусовках участия не принимает", рассказал директор "СтарХиту".

"На банкетах и в ресторанах ее тоже не увидишь. Только дом, дом и дом. Ей нравится такой образ жизни. Она даже очень мало гастролирует сейчас. Если выезжает куда-то, то в основном на корпоративные мероприятия", — отметил собеседник.

Напомним, Софии Ротару 7 августа исполнился 71 год, певица отпраздновала день рождения в кругу семьи и выложила в соцсети снимки с мероприятия. На фото она выглядит гораздо моложе своего возраста.