Ротару вышла на сцену в нелепом разноцветном балахоне: фото

На днях в Петербурге прошел музыкальный фестиваль, на сцене которого выступала 70-летняя София Ротару. Всегда стильная певица на этот раз выбрала довольно неоднозначный наряд.

Фото выступления легенды советской эстрады были опубликованы на ее официальной странице в Instagram.

Ротару вышла на сцену в ярком разноцветном балахоне, скрывшем все очертания ее фигуры и визуально прибавившем певице несколько лишних килограммов. Из-за странного наряда артистка даже стала выглядеть на несколько лет старше.

Но почитатели творчества певицы в комментариях написали ей массу комплиментов.

"Красавица мира, легендарная, сказочная, самая порядочная закрытая певица, обожаю вас, София Михайловна", "Умеет одеваться! Красавица", "Чудесная артистка и умеет себя подать!", "Просто красавица и знает секрет вечной молодости!", "Одним словом все сказано. Королева", - написали подписчики блога Ротару в комментариях.

Напомним, внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, которая недавно отметила 17-летие, не похожа на обычных блогеров в Instagram – девушка не выкладывает фото в бикини, и не привлекает подписчиков обнаженным телом и провокациями.