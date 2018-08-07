София Ротару показала «молодые» фото с дня рождения

Ротару исполнился 71 год

Легенда советской эстрады София Ротару отпраздновала 71-летие в семейном кругу и поделилась подробностями с подписчиками.

В Instagram-сториз знаменитость опубликовала снимки трогательных моментов своего особенного дня, на которых она выглядит гораздо моложе заявленного в паспорте возраста.

К такому событию артистка выбрала белое платье в мелкий черный горошек. Ее родные украсили дом шариками в форме единорогов и цветами.

Софию Михайловну поздравил ее сын Руслан и невестка Светлана, внуки Анатолий и София.

«Пример очень многим! Потрясающая женщина! С днём рождения! С самого детства люблю творчество Софии Михайловны!», «Богиня на все времена!», «Мы выросли на ее прекрасных песнях, и надеюсь она ещё будет радовать нас своим творчеством долго», «Пусть бесконечно восхищает София Михайловна своей неземной красотой и потрясающим талантом!», «Любите, живите и наполняйте мир своею светлой улыбкой!» - написали комментаторы.

Напомним, ранее концертный директор Ротару рассказал о гонорарах певицы.