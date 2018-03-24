"Молодой Орландо Блум". Внук Софии Ротару произвел фурор в соцсети: фото

Снимок опубликовала сестра обворожительного красавца.
Внучка Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, поздравила своего брата Анатолия с днем рождения, опубликовав его фотографию в своем блоге.
Юноше исполнилось 24 года. Снимок девушка продемонстрировала в Instagram.
"С Днем Рождения! Ты любящий, добрый, веселый, и я с гордостью называю тебя своим братом!", - написала внучка Ротару.
Подписчики Сони начали активно обсуждать привлекательную внешность юноши, утверждая, что он очень похож на голливудского актера Орландо Блума в молодости.
"Молодой Орландо Блум прям", - написала krastooy.
"Да, действительно, похож на этом фото на Орландо", - прокомментировала фото ioanna2017.
"Восхитителен Анатолий! С днем рождения! Счастливой судьбы!", - оставила пожелание tatsiana.sila.
Напомним, ранее 70-летняя легенда советской эстрады София Ротару показала фотографии с отдыха на Мальдивских островах.