"Угроза инсульта": врачи советуют Ротару отказаться от выступлений

София Ротару / Instagram

У легендарной певицы Софии Ротару после концерта в Уфе диагностировали частичную потерю памяти и высокое давление, рассказал источник в Уфимской больнице скорой медицинской помощи, куда попала знаменитость.

"Певицу доставили к нам на скорой где-то в 21.30 сразу после концерта. У нее была частичная потеря памяти, высокое давление, то есть подозрение на острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт, - ред.). Мы сделали пациентке компьютерную томографию перфузии (эта диагностика позволяет оценить кровоток в головном мозге на уровне мельчайших сосудов, - ред.). Очагов инсульта не обнаружили. Учитывая симптомы, диагноз был поставлен: "транзиторная ишемическая атака" (нарушение кровообращения головного мозга без развития острого инсульта, - ред.). Утром на всякий случай еще сделали Софии Михайловне МРТ. Увидели множественные очаги старых микроинсультов. Как выяснилось после беседы с Ротару, она неправильно принимала некоторые свои лекарства. А препараты, которые борются с тромбами, совсем не пила. Терапия у нее была подобрана неправильно", - сообщил источник издания "КП" в Уфимской больнице скорой медицинской помощи.

Он также подчеркнул, что подозрения врачей относительно тромбов не подтвердились.

В то же время по словам доктора медицинских наук, невролога Владимира Котова, женщины в возрасте 70-80 лет находятся в группе риска: "Транзиторная ишемическая атака не вызывает серьезного повреждения головного мозга. Но это состояние может быть предупреждением, что в ближайшие дни или месяцы у человека может быть истинный инсульт".

Врач подчеркнул, что Ротару необходимо в течение года беречь себя, обращать внимание на давление, полностью отказаться от сигарет и алкоголя, соблюдать диету с низким содержанием жиров. И естественно, перейти на более щадящий режим, возможно, отказаться от перелетов и изматывающих выступлений.

Напомним, в субботу, 25 августа, Софию Ротару экстренно доставили в реанимацию в Уфе. Певицу госпитализировали после того, как ей стало плохо на одном из корпоративов, где она выступала.

У артистки случился обморок из-за резкого скачка давления, в результате чего она на время потеряла память.

Позднее Ротару сделала заявление после госпитализации.