София Ротару сделала заявление после госпитализации

София Ротару / sofiarotaru.com

Певица София Ротару, которую накануне госпитализировали после обморока, прокомментировала свое состояние.

"Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!" - написала Ротару в Instagram.

В субботу, 25 августа, Софию Ротару экстренно доставили в реанимацию в Уфе.

Певицу госпитализировали после того, как ей стало плохо на одном из корпоративов, где она выступала.

У артистки случился обморок из-за резкого скачка давления, в результате чего она на время потеряла память.

Во избежание "рисков" она пробудет в клинике несколько дней.