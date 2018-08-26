"Обморок и потеря памяти": медики рассказали о состоянии Софии Ротару

София Ротару / УНИАН

У Софии Ротару, которую накануне госпитализировали в одну из клиник в Уфе, случился обморок из-за резкого скачка давления, в результате чего она на время потеряла память.

Об этом сообщила медсестра медучреждения, передает "КП".

"Ротару упала в обморок, потому что у нее произошел резкий скачок давления. Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей", - поведала она, опровергнув предположение, что у певицы случился инсульт.

По словам медсестры, позднее Ротару стало лучше, к ней вернулась память.

Во избежание "рисков" певица пробудет в клинике несколько дней.

Ранее СМИ сообщили, что Софию Ротару экстренно доставили в реанимацию в Уфе.

Певицу госпитализировали накануне вечером, после того, как ей стало плохо на одном из корпоративов, где она выступала.