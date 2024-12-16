Партия Шольца исключила в предвыборной программе запрет ракет Taurus для Украины

Кратко:
- СДПГ отказалась от поставки ракет Taurus для Украины
- Позиция по Taurus закреплена в предвыборной программе партии
Социал-демократическая партия Германии в своей предвыборной программе исключила любую вероятность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на информацию агентства dpa, получившего в распоряжение проект предвыборной программы социал-демократов.
Данная позиция свидетельствует о поддержке партией позиции нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца о нежелании передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Как известно, Шольц неоднократно высказывался против такой идеи.
В то же время, СДПГ в программе задекларировала поддержку размещения на территории Германии дальнобойных ракет США.
Отметим, СДПГ - это руководящая партия в Германии, однако недавние опросы показывают, что после намеченных на февраль выборов в Бундестаг эта политсила может потерять власть.
Досрочные выборы в Бундестаг
Правящая коалиция в Германии распалась после того, как канцлер страны Олаф Шольц 6 ноября уволил министра финансов Кристиана Линднера - представителя Свободной демократической партии. За ним последовали и другие министры — его соратники по партии.
Этому предшествовало то, что партии коалиции не смогли договориться о решении проблемы дефицита на 13 млрд евро в проекте бюджета Германии на 2025 год.
Позже президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подписал указы об увольнении министров.
Внеочередные выборы в немецкий Бундестаг состоятся 23 февраля 2025 года.
Ракеты Taurus для Украины - главное
Как сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц наотрез отказался предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Тем временем лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз и кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц готов поддержать предоставление Украине крылатых ракет большой дальности Taurus, если российские бомбардировки Украины продолжатся. По его словам, решение о передаче такого оружия нельзя принимать в спешке. Первым делом нужно снять ограничение на дальность нанесения ударов.
Берлин может изменить позицию по Taurus после смены правительства, считает ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Как полагает аналитики, немцы согласны на передачу этих ракет Украине, а соответствующее решение может быть принято в конце зимы уже новым Кабмином ФРГ.
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