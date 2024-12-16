До полутора тысяч ракет: авиаэксперт предупредил об угрозе новых массированных ударов

Оккупанты могут обеспечивать изготовление по 150 единиц ракет ежемесячно.

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Угроза массированного удара РФ существует / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что сказал Долинце:

Во время пауз между массированными атаками враг накапливает десятки ракет

РФ изготавливает ракеты средней дальности для ударов по Украине

Оккупанты имеют около 1,5 тысячи ракет различного типа

Страна-агрессор Россия работает над изготовлением ракет средней и малой дальности, чтобы осуществлять массированные атаки на Украину. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

По его словам, ежемесячно оккупанты могут изготавливать по 25-30 ракет одного типа, а общие объемы производства различных типов составляют по 150 ракет. Поэтому, если враг не использует это вооружение для атак, оно отправляется на склады.

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Последний раз РФ массированно атаковала Украину еще в конце августа, что свидетельствует о намерении противника накопить как можно больше ракет для возобновления масштабных ударов.

Удары ракетами РФ по Украине / Инфографика: Главред

"Когда мы говорим об изготовлении ракет около 150 единиц в месяц, то речь идет о ракетах средней дальности. Вместе с такими ракетами в РФ изготавливаются ракеты и малой дальности, а именно управляемые авиационные ракеты, которые так же производятся в количестве 150-200 единиц", - отметил авиаэксперт.

Согласно этим подсчетам, по состоянию на начало декабря 2024 года у врага есть более полутора тысяч ракет различного типа на хранении, что позволяет ему возобновить массированные удары по Украине.

Угроза массированных ударов РФ по Украине - что известно

Напомним, на прошлой неделе в ЦПД предупредили, что российские оккупанты, вероятно, накопили ресурс на аэродромах стратегической авиации для нового обстрела. Враг еще с лета готовился к ударам по украинской энергетической инфраструктуре.

В то же время военный аналитик Александр Коваленко убежден, что новую атаку враг может нанести во время новогодних праздников. Враг вполне может попытаться отключить свет украинцам на Новый год и подсветить ночное небо "Орешником".

Ранее также, как писал Главред, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сделал прогноз, что страна-агрессор Россия до 20 января может осуществить еще от 2 до 4 массированных атак по Украине.

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Кто такой Богдан Долинце? Богдан Долинце - авиационный эксперт и менеджер авиационного сектора. Руководитель Института менеджмента и стратегий. В 2016 работал в Министерстве экономического развития и торговли Украины. В 2014-2016 работал главным редактором Авиационного портала "Авиабиз", пишет "Укринформ".

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