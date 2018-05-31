Кристина Орбакайте пожаловалась на конфликты с 6-летней дочерью

Многодетная мать и известная российская певица Кристина Орбакайте рассказала о трудностях, с которыми сталкивается при воспитании дочери Клавдии. Артистка призналась, что у девочки довольно сложный характер, поэтому в семье случаются конфликты. По мнению Орбакайте, Клавдия по характеру является копией своей бабушки, легенды советской эстрады Аллы Пугачевой.

"У нас с ней не то, чтобы конкуренция... Просто у Миши быстрый разговор: он нас обнимет, поцелует и все — конфликт исчерпан. А у нас с ней будет долгий разговор. Бывает, выясняем отношения из-за платья, уроков или чего-то еще. Она же Овен по знаку зодиака, как и моя мама. Еще как только Клавдия родилась, она прозвала ее "капелькой". Мама видит в ней себя", - рассказала Орбакайте в интервью Наталье Синдеевой для телеканала "Дождь".

Певица подчеркнула, что ее младшая дочь имеет весьма норовистый характер и порой может даже проигнорировать человека, который ей по какой-то причине несимпатичен.

"Дочка бывает немного застенчива или... диковата, что ли? Знаете, бывает, что встречаешь ребенка, задаешь ему вопрос и он выкладывает все, что думает. Так вот Клавдия не такая! Ей надо сначала просканировать человека и только потом она уже скажет: "Здравствуйте!" А я ее ругаю, говорю: "Ты что, невоспитанная? Тебе не стыдно?"" - поделилась знаменитость.

Напомним, ранее Орбакайте с 6-летней дочерью Клавдией приняли участие в показе в Москве. Модельный дебют малышки состоялся в рамках показа осенне-зимней коллекции одного из итальянских брендов Twinset.