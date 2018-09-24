Кристина Орбакайте окончательно переедет в США - СМИ

Кристина Орбакайте переедет в США / instagram.com/orbakaite_k/

Старшая дочь Аллы Пугачевой, 47-летняя Кристина Орбакайте переедет на постоянное место жительства в США.

Об этом сообщает портал "СтарХит" со ссылкой на источник из окружения артистки. По информации издания, у Орбакайте есть дом в Майами, так называемая "дача" семьи, а несколько лет назад она приобрела квартиру в Нью-Йорке, сделала там ремонт.

В США Орбакайте переедет со всей семьей, и уже повела дочь Клаву в подготовительный класс школы Нью-Йорка.

"В сентябре дочь Кристины, шестилетняя Клава, пошла в подготовительный класс школы именно в Нью-Йорке. Ей очень нравится учиться, на английском общается не хуже, чем на русском. Ко всему прочему она гражданка этой страны. Родители жалеют только, что перестала посещать занятия в балетной школе Ксении Белой в Москве, у нее хорошо получалось танцевать. Будут искать подобное учреждение за границе", - рассказал инсайдер "СтарХиту".

В Россию артистка планирует вернуться лишь ради гастрольного тура с концертами и спектаклем "Двое на качелях".

Ранее Кристина Орбакайте созналась, что Пугачева воспитывала ее строго.