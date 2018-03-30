"Спасибо за сына". Орбакайте оригинально поздравила экс-супруга с юбилеем: фото

Известная российская певица Кристина Орбакайте поздравила с 50-летием своего бывшего мужа Владимира Преснякова, с которым рассталась более 20 лет назад.

Архивное фото со словами благодарности исполнительница опубликовала в Instagram.

"С днем рождения, с юбилеем! У нас было прекрасное детство. Спасибо за сына!", - написала она.

Орбакайте с Пресняковым все эти годы поддерживают хорошие отношения, поскольку их связывает общий сын — Никита Пресняков, а также многочисленные друзья и коллеги.

Напомним, Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков начали встречаться, когда певцу было 18, а дочери Аллы Пугачевой — всего 15 лет. Через пять лет на свет появился Никита, а еще через пять они расстались, но сумели остаться друзьями. Пресняков сейчас счастлив в браке с Натальей Подольской, а Кристина - с Михаилом Земцовым.

Как ранее сообщалось, Орбакайте опубликовала в соцсети противоречивое фото, которое вызвало шквал комментариев среди почитателей ее таланта. Подписчики сошлись во мнении, что образ певицы напоминает внешний вид ее коллеги Маши Распутиной.