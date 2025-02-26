Воспитал не одно поколение игроков: умер известный украинский футбольный тренер

Валерий Повстенко подготовил 12 игроков для команды мастеров.

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Валерий Повстенко / коллаж: Главред, фото: Fb ГС КОАФ

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Заслуги Повстенко в украинском футболе

Тренерские достижения

На 74 году жизни скончался известный украинский футбольный тренер Валерий Повстенко. Об этом сообщает Кировоградская областная ассоциация футбола.

"Ушел из жизни человек, который посвятил себя футболу, воспитал не одно поколение игроков и внес значительный вклад в развитие этого вида спорта. Валерий Семенович начал тренерскую деятельность в 1976 году, работая старшим тренером в СДЮШОР-2 Кропивницкого (тогда - Кировоград)", - говорится в заявлении. видео дня

Отмечается, что за этот период он подготовил 12 игроков для команды мастеров. Впоследствии работал в тренерском штабе "Полиграфтехники" (Александрия), и во многом благодаря ему команда заняла 3 место в Первой лиге Украины.

С 1995 по 1998 год Повстенко работал в полтавской "Ворскле", которая сначала выиграла Первую лигу, а затем заняла 3-е и 5-е места в Высшей лиге, приняв участие в Кубке УЕФА. После этого тренер присоединился к туркменскому профессиональному футбольному клубу "Копетдаг" (Ашхабад), который стал чемпионом Туркменистана и участвовал в Кубке Азиатских стран.

Вернувшись в Украину, Повстенко работал, в частности, с тернопольским клубом "Нива" и студенческой командой Государственной летной академии Украины, которую привел к победе в чемпионате Украины среди студенческих команд и участию в первенстве Европы.

Затем Повстенко тренировал кировоградскую "Зирку", с которой также позже работал в любительских соревнованиях. С 2012 года занимался поиском юных талантов в Академии ФК "Зирка".

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