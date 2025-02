В США умерла культовая джазовая певица, первая исполнившая хит Killing Me Softly

Артистке, чьи песни перепевали Элвис Пресли и Селин Дион, на момент ухода из жизни было 88 лет.

В США скончалась культовая соул-исполнительница и звезда джаза Роберта Флэк, известная песнями The First Time Ever I Saw Your Face и Killing Me Softly. Об этом сообщает издание Guardian.

"Мы убиты горем из-за того, что Роберта Флэк скончалась сегодня утром, 24 февраля 2025 года. Она мирно умерла в окружении своей семьи. Роберта сломала границы и била рекорды", - говорится в заявлении ее представителя.

Известно, что артистке, чьи песни перепевали Элвис Пресли, Джордж Майкл и Селин Дион, на момент ухода из жизни было 88 лет. В последние годы она проживала в Нью-Йорке, в доме, у подъезда которого был застрелен легендарный Джон Леннон, солист группы The Beatles.

Слава пришла к Роберте после премьеры режиссерского дебюта Клинта Иствуда, картины "Сыграй мне перед смертью", в саундтреке к которому звучала ее песня The First Time Ever I Saw Your Face. За эту и другие композиции Флэк получала награды престижной музыкальной премии "Грэмми".

В конце 2022 года певице, исполнившей суперхит Killing Me Softly, диагностировали боковой амиотрофический склероз, из-за чего она не могла петь.

Кто такая Роберта Флэк Флэк родилась в 1937 году в Блэк-Маунтин (Северная Каролина) в семье музыкантов, начала играть на пианино в возрасте девяти лет, а к 15 годам получила стипендию и поступила в Университет Говарда, став одной из самых юных студенток в истории этого учебного заведения. В 19 лет выпускница Говарда мечтала стать оперной певицей, но на деле преподавала музыку и параллельно выступала в ночных клубах по выходным и вечерам. Вскоре она приобрела популярность, а в 1968 году стала постоянной певицей в ресторане Mr Henry’s Restaurant и навсегда отказалась от преподавания. Флэк познакомилась с соул-джазовым пианистом и певцом Лесом Макканном, который, в свою очередь, познакомил ее с представителями Atlantic Records. К началу 1969 года она записала там свой дебютный альбом First Take, потратив на это всего 10 часов. Но первым хитом певицы стала кавер-версия фолк-баллады Эвана Макколла The First Time Ever I Saw Your Face, которая прославилась благодаря попаданию в саундтрек к фильму Клинта Иствуда Play Misty for Me в 1971 году. В 1972 году эта песня провела шесть недель на первом месте в американских чартах, а в 1973 году получила "Грэмми" в номинации "Запись года". В 1974 году Флэк вновь получила эту награду - на сей раз уже за Killing Me Softly With His Song. Певица стала первой артисткой, которая победила в этой номинации два года подряд. С тех пор это достижение повторили U2 и Билли Айлиш. В том же году Флэк вновь лидировала в американских чартах с песней Feel Like Makin’ Love. Примерно в это же время звезда начала сотрудничать с легендой соула Донни Хэтэуэем; пара выпустила два хита, вошедших в пятерку лучших в США, - Where Is the Love и The Closer I Get to You. За свою карьеру Флэк также пела дуэтом с Майклом Джексоном, гастролировала с Майлзом Дэвисом и делала каверы на Леонарда Коэна и Лору Найро. В 2012 году она выпустила ряд каверов на песни Beatles в альбоме под названием Let It Be Roberta. После того, как в 2018 году Флэк почувствовала себя плохо на сцене, ее менеджер сообщил, что несколькими годами ранее она перенесла инсульт.

