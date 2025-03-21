Плей-офф Лиги наций: сборная Украины одержала волевую победу над Бельгией

Ответный матч состоится в Бельгии в воскресенье, 23 марта.

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Украина победила Бельгию / коллаж: Главред, фото: скриншот

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Матч состоялся в испанской Мурсии

Кто забил голы

Сборная Украины по футболу победила команду Бельгии в первом матче плей-офф Лиги наций со счетом 3:1. Матч состоялся в испанской Мурсии на стадионе "Энрике Рока де Мурсия" и команды борются за право играть в следующем сезоне ЛН в дивизионе А.

Как пишет портал Чемпион, большинство экспертов считали команду Сергея Реброва аутсайдером этого противостояния в плейоф Лиги наций, и после первого тайма скепсис вокруг "сине-желтых" казался вполне закономерным, ведь на 40 минуте Ромелу Лукаку забил гол в ворота украинцев.

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Но уже во втором тайме команда Сергея Реброва ответила тремя голами: отличились Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный.

Украина - Бельгия - 3:1

Голы: Гуцуляк (66), Ванат (73), Забарный (79) – Лукаку (40)

Предупреждение: Тилеманс (68)

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля (Сыч, 25; Ярмолюк, 62), Калюжный (Назарина, 88), Зинченко, Судаков, Шапаренко (Ванат, 62), Цыганков, Яремчук (Гуцуляк, 62)

Бельгия: Куртуа, Де Кейпер (Мокео, 88), Дебаст, де Винтер (Раскин, 80), Мехеле, Менье, Троссар (Салемакерс, 80), де Брейне (Ванакен, 70), Тилеманс, Де Кетеларе (70),

Ответный матч состоится в Бельгии в воскресенье, 23 марта.

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