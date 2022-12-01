Россия захватывала Украину за 10 дней, но провалила план из-за двух факторов – RUSI

Оккупанты РФ слишком засекретили свою операцию, а их уровень подготовки оказался низким - эксперты / Коллаж Facebook/kpszsu, Reuters

Оккупанты России в начале полномасштабного вторжения сделали ставку на скорость и планировали захватить всю Украину в течение 10 дней. Однако планы агрессора провалились по причине "чрезмерной секретности" операции и низкого уровня подготовки захватчиков на тактическом уровне. ВСУ добьются победы над войсками РФ при соответствующей военной поддержке со стороны стран-партнеров. Об этом говорится в докладе британского Королевского института объединенных служб (RUSI).

В докладе RUSI, который готовили военные эксперты Джек Уотлинг, Ник Рейнолдс, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, а также командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский, говорится о том, что планы российских оккупантов провалились по причине слишком высокой секретности операции и низкого уровня подготовки на тактическом уровне для реализации задач.

Как полагают эксперты, Россия намеревалась захватить Украину за 10 дней. Россияне считали, что скорость и дезинформация поможет им в быстром темпе взять Киев. Причем в определенный момент их план сработал, и войска захватчиков получили преимущество к северу от Киева в соотношении 12:1.

Однако, говорят авторы публикации, план оккупации Украины был настолько засекречен, что даже военное руководство РФ на уровне замначальников управления Генштаба узнало о нем лишь за пару дней до начала полномасштабного военного вторжения.

Кроме того, самым существенным недостатком плана российской оккупационной армии было отсутствие реверсивных действий. И когда скорость не привела к реализации задач, военные РФ пришли к выводу, что их позиции стали неуклонно ослабляться по мере военной мобилизации Украины. Несмотря на неудачи, россияне решили снова сосредоточиться на захвате Донбасса.

Также отмечается, что активность российской армии оказалась гораздо ниже ожиданий многих наблюдателей в Украине, России и на международном уровне.

Эксперты пришли к выводу, согласно которому ВСУ, поскольку тратят большое количество боеприпасов и в некоторой степени зависят от поддержки государств-партнеров, нуждаются в усилении военной помощи. При оказании должной помощи Украина в тяжелых боях добьется победы в войне с Россией.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что директор страны-агрессора РФ Путин пытается использовать зиму как оружие, а Москва наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Однако ему не удастся остановить украинское государство.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что у ВСУ есть ценные успехи на направлении Сватово-Кременная. Войска постепенно освобождают территории. По мнению Гайдая, быстро операцию провести не удастся, поскольку оккупантам удалось укрепиться в регионе.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ работают над освобождением Кинбурнской косы. Операция проводится в режиме тишины. Оккупанты несут потери, но быстро пополняют свои силы.

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