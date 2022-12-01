УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия захватывала Украину за 10 дней, но провалила план из-за двух факторов – RUSI

1 декабря 2022, 10:47

Армия Украины в тяжелых боях добьется победы над войсками России при должной военной поддержке со стороны стран-партнеров, говорится в докладе.

самолет ВСУ, Войска РФ
Оккупанты РФ слишком засекретили свою операцию, а их уровень подготовки оказался низким - эксперты / Коллаж Facebook/kpszsu, Reuters

Оккупанты России в начале полномасштабного вторжения сделали ставку на скорость и планировали захватить всю Украину в течение 10 дней. Однако планы агрессора провалились по причине "чрезмерной секретности" операции и низкого уровня подготовки захватчиков на тактическом уровне. ВСУ добьются победы над войсками РФ при соответствующей военной поддержке со стороны стран-партнеров. Об этом говорится в докладе британского Королевского института объединенных служб (RUSI).

В докладе RUSI, который готовили военные эксперты Джек Уотлинг, Ник Рейнолдс, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, а также командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский, говорится о том, что планы российских оккупантов провалились по причине слишком высокой секретности операции и низкого уровня подготовки на тактическом уровне для реализации задач.

Как полагают эксперты, Россия намеревалась захватить Украину за 10 дней. Россияне считали, что скорость и дезинформация поможет им в быстром темпе взять Киев. Причем в определенный момент их план сработал, и войска захватчиков получили преимущество к северу от Киева в соотношении 12:1.

Однако, говорят авторы публикации, план оккупации Украины был настолько засекречен, что даже военное руководство РФ на уровне замначальников управления Генштаба узнало о нем лишь за пару дней до начала полномасштабного военного вторжения.

Кроме того, самым существенным недостатком плана российской оккупационной армии было отсутствие реверсивных действий. И когда скорость не привела к реализации задач, военные РФ пришли к выводу, что их позиции стали неуклонно ослабляться по мере военной мобилизации Украины. Несмотря на неудачи, россияне решили снова сосредоточиться на захвате Донбасса.

Также отмечается, что активность российской армии оказалась гораздо ниже ожиданий многих наблюдателей в Украине, России и на международном уровне.

Эксперты пришли к выводу, согласно которому ВСУ, поскольку тратят большое количество боеприпасов и в некоторой степени зависят от поддержки государств-партнеров, нуждаются в усилении военной помощи. При оказании должной помощи Украина в тяжелых боях добьется победы в войне с Россией.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что директор страны-агрессора РФ Путин пытается использовать зиму как оружие, а Москва наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Однако ему не удастся остановить украинское государство.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что у ВСУ есть ценные успехи на направлении Сватово-Кременная. Войска постепенно освобождают территории. По мнению Гайдая, быстро операцию провести не удастся, поскольку оккупантам удалось укрепиться в регионе.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ работают над освобождением Кинбурнской косы. Операция проводится в режиме тишины. Оккупанты несут потери, но быстро пополняют свои силы.

Смотрите видео Главред - Карась рассказал, когда ВСУ могут освободить Крым

Другие новости:

ВСУ войска России война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:48

"Путин – буратинко, умеет только обманывать": Арестович объяснил, чего Украине не хватает для победы

10:47

Гороскоп на декабрь 2022: названы 4 неудачника месяца - им светит увольнение, травмы и ссоры

10:47

Россия захватывала Украину за 10 дней, но провалила план из-за двух факторов – RUSIВидео

10:30

"Путинист" Михалков приостановил работу из-за болезнии

09:57

"В РФ лед тронулся, Путина уже послали на три буквы": военный объяснил, как распадется РоссияВидео

Реклама
09:55

Уже весной РФ попросит пощады: адмирал США рассказал, как Украина может выиграть войну

09:51

Пенсии в Украине повысили с 1 декабря: кому увеличили выплатыВидео

09:28

Почему авокадо нужно есть каждый день: чем фрукт полезен для женщин и мужчин

09:11

Как "спасти" заряд ноутбука и продлить его работу от батареи при отключениях света

09:00

На Херсонщине оккупанты захватили в плен и морили голодом 14-летнего подростка

08:57

В Киеве будут выключать свет во всех домах: энергетики объяснили измененияВидео

08:56

Авиация РФ проводит маневры, есть угроза новой воздушной атаки на Украину – Spiegel

08:50

Россия закрывается в сталинский концлагерьмнение

08:40

Гороскоп на сегодня 1 декабря: Девы откроют бизнес, а Скорпионы поймают удачу за хвост

08:15

День прокуратуры Украины 2022: поздравления в стихах, в прозе и в открытках

08:08

"Нас ждет череда приятных сюрпризов": Арестович заинтриговал изменениями на фронте до нового годаВидео

08:00

Пригожин отводит удар от Путина, скоро его могут списать со счетов — Снегирев

07:55

Ракетные обстрелы и многочисленные жертвы: астролог назвал самые опасные даты для Украины в декабреВидео

07:32

США собираются расширить боевую подготовку ВСУ – CNNВидео

07:14

Гороскоп на декабрь 2022 для Рыб: какие подарки приготовил последний месяц годаВидео

Реклама
06:48

Бои за Бахмут могут стать "ловушкой" для оккупантов - ISW

06:40

Признание Бундестагом Голодомора геноцидом: почему это решение знаковоемнение

06:15

Что делать, если скучно: 7 лучших советов, как с пользой провести время

06:09

Минобороны Германии представит правительству предложение о размещении систем Patriot в Украине

05:47

Пентагон заключил соглашение на $1,2 миллиарда на шесть NASAMS для Украины

05:31

Гороскоп на декабрь-2022 для всех: кто окажется среди лузеров и счастливчиков месяцаВидео

05:30

Сломанная артиллерия в Украине стала проблемой для Пентагона - NYTВидео

05:02

С первым днем зимы: теплые поздравления, прикольные картинки и открытки

04:44

"Как бомжиха со свалки": поклонники набросились на модницу ВолочковуВидео

04:02

Настя Каменских в белом-платье вышиванке показала глубокое декольте - Потап оценил

03:30

Гороскоп на декабрь 2022 для Стрельцов: деньги польются рекой и придет успех

02:50

Как водка поможет избавиться от слоя жира на кухне за 10 минут: хитрость, о которой мало кто знает

02:10

Украину накроет ледяной дождь и ударит сильный морозВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, когда ВСУ получат мощные системы ПВО SAMP-TВидео

01:00

Гороскоп на неделю 5-11 декабря 2022: Рыбам – неожиданности и нервы, а Скорпионам – разговоры

00:51

Приметы на 1 декабря: 3 вещи никогда нельзя делать в первый день зимы, чтобы не потерять деньгиВидео

00:51

Вкуснее ничего не придумать: 2 супер простых рецепта из крабовых палочек на Новый год 2023Видео

00:20

РФ готовится к нескольким крупным ракетным ударам по Украине - Sky NewsВидео

00:10

"Накрыла артиллерия": ВСУ ликвидировали "продажного начальника милиции" в ТокмакеВидео

30 ноября, среда
23:56

"Съедает" рак: знаменитого футболиста срочно госпитализировалиВидео

Реклама
23:45

Елена Зеленская покорила стильным нарядом на встрече с королем Чарльзом IIIВидео

23:24

Иван Яковина. Путину запретили угрожать миру ядерной бомбойВидеоблоги

23:23

Зеленский объяснил, когда может закончиться война в УкраинеВидео

22:43

Германия признала Голодомор геноцидом украинского народаВидео

21:38

Развод изменил Степаненко до неузнаваемости: как выглядит 69-летняя бывшая Петросяна

21:30

В сети появилось фото взрослой дочери Тома Круза

21:24

"Приезжайте в Украину и увидите всё сами": Зеленский поставил на место Маска из-за "формулы мира"Видео

21:16

Россия потеряла 200 тысяч военных на войне в Украине - ПодолякВидео

21:13

Еще один "голубь мира": изменившаяся до неузнаваемости Повалий пообещала много "любви" россиянам

21:02

"Весной начнется сафари": военнослужащий рассказал план-минимум ВСУ на зимуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зима
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять