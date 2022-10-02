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Путин уже сбежал в бункер: эксперт рассказал об ответе США и Великобритании на ядерные угрозы Кремля

2 октября 2022, 09:34

Лондон и Вашингтон имеют возможность поставить Кремль на место.

Владимир Путин
Эксперт рассказал об ответе США и Великобритании на ядерные угрозы Кремля / скриншот

Окончательное решение по применению ядерного оружия Россия будет принимать учитывая реакцию Запада.

В интервью Главреду президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар отметил, что если Черноморский флот будет уничтожен, для России это - допустимая потеря, в ее истории уже были случаи, когда этот флот был потерян.

"А вот если США и Великобритания (вместе или по отдельности) нанесут ядерный удар по центрам принятия решений - это уже совсем другое дело. Этот вариант возможен, по крайней мере, на уровне риторики. Ведь Россия не только Украину пугает ядерным оружием. Лондон и Вашингтон вполне могут сказать Кремлю, мол, если там любят пугать ударами по центрам принятия решений, то и им ни один бункер не поможет. А это уже значительно больший риск, чем когда корыта Черноморского флота РФ пойдут на дно", - пояснил эксперт.

Гончар отметил, что Путин бежал из Кремля то ли на Алтай, то ли на Валдай и, очевидно, что определенные западные месседжи они осмысливают.

"Кремль думает, что делать дальше - "прекратить украинскую агрессию" нанесением ядерного удара или готовить армаду "пушечного мяса" и пускать ее на украинский фронт", - подытожил эксперт.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев разразился новыми ядерными угрозами. По его словам, РФ может применить ядерное оружие при нападении на ее территорию или ее союзников.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ядерный удар
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