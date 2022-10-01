Угроза массированного ядерного удара РФ: эксперт назвал главную цель Кремля

РФ устроила ядерный шантаж / http://warcyb.org.ru/

Россия располагает большим запасом тактических ядерных боеприпасов, заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, ядерный шантаж Москвы рассчитан на то, чтобы малым эффектом достичь как можно больших целей, а также - не нарваться на ответный удар.

"Неслучайно РФ избегает множественности, потому что когда речь пойдет о какой-то серии ударов тактическим ядерным оружием, это будет совсем другая история. Ведь массированное применение будет выглядеть как попытка получения стратегического преимущества и тогда объектами для ответных действий будут не только отдельные тактические ядерные средства, но и стратегические. И именно этого Кремль, очевидно, опасается", - отметил эксперт.

Он считает, что для Запада, прежде всего для США, проблема заключается в том, что в случае, если они непропорционально и вяло будут реагировать на применение РФ ядерного оружия, это будет расценено как слабость.

"Поэтому здесь США взвешивают последствия своей неядерной реакции на ядерную эскалацию России не только в контексте отношений между РФ и США или Украины и США, но и с точки зрения американского положения в мире. Поэтому многие в США (в частности в кругах, приближенных к Пентагону) говорят о том, что время стратегической двусмысленности для американской политики прошло и настало время называть вещи своими именами", - добавил Гончар.

Напомним, ранее Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

Читайте еще: