Угроза массированного ядерного удара РФ: эксперт назвал главную цель Кремля

Ядерный шантаж Москвы рассчитан на то, чтобы малым эффектом достичь как можно больших целей, уверен Михаил Гончар.
Россия располагает большим запасом тактических ядерных боеприпасов, заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.
Как подчеркнул он в интервью Главреду, ядерный шантаж Москвы рассчитан на то, чтобы малым эффектом достичь как можно больших целей, а также - не нарваться на ответный удар.
"Неслучайно РФ избегает множественности, потому что когда речь пойдет о какой-то серии ударов тактическим ядерным оружием, это будет совсем другая история. Ведь массированное применение будет выглядеть как попытка получения стратегического преимущества и тогда объектами для ответных действий будут не только отдельные тактические ядерные средства, но и стратегические. И именно этого Кремль, очевидно, опасается", - отметил эксперт.
Он считает, что для Запада, прежде всего для США, проблема заключается в том, что в случае, если они непропорционально и вяло будут реагировать на применение РФ ядерного оружия, это будет расценено как слабость.
"Поэтому здесь США взвешивают последствия своей неядерной реакции на ядерную эскалацию России не только в контексте отношений между РФ и США или Украины и США, но и с точки зрения американского положения в мире. Поэтому многие в США (в частности в кругах, приближенных к Пентагону) говорят о том, что время стратегической двусмысленности для американской политики прошло и настало время называть вещи своими именами", - добавил Гончар.
Напомним, ранее Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.
"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.
Читайте еще:
- Яворовский полигон, выход на Крым и Полесье: Золотарев назвал цели РФ для удара ядерным оружием
- Угроза ядерного удара: зачем принимать йодид калия и в каких дозах
- Как повлияет на ход войны возможное применение Россией ядерного оружия: ответ эксперта