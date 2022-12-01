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Пригожин - "опущенный": "криминальные авторитеты" могут сорвать мобилизацию в РФ - Снегирев

1 декабря 2022, 17:24

Дмитрий Снегирев не исключает, что в России могут начаться "криминальные войны".

ЧВК Вагнера, Пригожин
"Криминальный авторитет" назвал Пригожина "петухом" / Коллаж фото СБУ, скрин

Мобилизация, которую глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин проводит среди заключенных в РФ, может провалиться. Всё из-за видео с его сокамерниками, которое активно распространяется в Сети. Об этом в интервью Главреду рассказал сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Российские спецслужбы вместе с Пригожиным своей вербовкой повторяют опыт Второй мировой войны, когда подобные действия происходили исключительно в колониях усиленного режима, где сидят заключенные с большими сроками.

"Решается вопрос утилизации и снижения напряжения в местах лишения свободы … Процес вербовки происходит именно в черных зонах, где управляют так называемые криминальные авторитеты, а это, соответственно ослабляет влияние криминалитета на место лишения свободы, и тем самым решается вопрос криминогенной ситуации в РФ. Те люди, которые сидят за изнасилования, ограбления, вымогательства и убийства не нужны Российской Федерации. Это – угроза существованию правоохранительной системы и непосредственно структуре российского общества", - объяснил эксперт.

Во время вербовки Пригожин пытается апеллировать уголовными понятиями и показывает разные наколки.

"За теми уголовными понятиями, к которым апеллирует, вероятность его низкого социального статуса, так называемого опущенного, под вопросом … Возможно, такими упреками снижают статус тех, кто согласился сотрудничать с Пригожиным. Потому что ни один "сиделец", как они себя называют, не может сотрудничать с администрацией, и согласие на меры, которые проводит Пригожин, это нарушение уголовных понятий. То есть это - табу, создающее предпосылки для дальнейших конфликтов среди криминалитета", - добавил Снегирев.

Эксперт отметил, что Пригожина поддержали несколько криминальных авторитетов, объясняя это тем, что хотя бы таким образом заключенный сможет выйти на свободу. Такие заявления в уголовных кругах считается "приказом для исполнения" и их распространяют по всем колониям.

Однако эксперт Снегирев не исключает, что в РФ могут начаться "криминальные войны".

"Если человек отвечает за свои слова, и социальный статус Пригожина действительно достаточно низок, это означает, что на территории РФ могут начаться криминальные войны … Пригожин говорит, мол, отвоевали 6 месяцев и все, претензий нет. Но при этом никто не гарантирует, что они вернутся живыми", - сказал эксперт.

Видео с обвинением в сторону Пригожина может повлиять на мобилизацию, если быстро распространится в криминальной среде, а статус того, кто об этом говорит, не будет ниже Пригожина.

"Там есть своя жесткая иерархия подчинения — соответственно, если человек отвечал определенным уголовным понятиям на момент пребывания в местах лишения свободы, то к нему могут прислушаться … Если он ниже по статусу, эти претензии не рассматриваются априори. Пригожин, соответственно, считает себя человеком с высоким социальным статусом, поэтому подобные обвинения от "сидельца" никто не будет рассматривать. Не говоря уже о том среду, в которой он сейчас находится, поскольку он человек, который допущен к "телу" (Владимиру Путину - Главред)", - рассказал Снегирев.

ЧВК Вагнера

Группа Вагнера — неофициальное вооружённое формирование, которое связывают с российским олигархом и по совместительству "поваром Путина" Евгением Пригожиным.

В СМИ формирование часто называют российской частной военной компанией ЧВК Вагнера или ЧВК Вагнер.
По мнению экспертов, Группа Вагнера в действительности является замаскированным подразделением в структуре Минобороны РФ и подчиняется российскому правительству.

В июне 2017 года ЧВК Вагнера была включена в санкционный список США.

"Уголовный авторитет" о прошлом Пригожина

Ранее российский "уголовный авторитет" Саша Курара рассказал о прошлом Евгения Пригожана. Он утверждает, что "повар Путина" вовлекал несовершеннолетних детей в проституцию, из-за чего он занял в тюрьме низшую касту – "опущенных".

"Уголовный авторитет" также назвал Пригожина "петухом" (вступал в половые связи с другими заключенными) и призвал заключенных не вступать в ряды ПВК "Вагнера". Он добавил, что унизительно получать приказы от "опущенных".

Напомним, Снегирев также говорил, что роль Пригожина в России – прикрывать Путина. Его заявлениями Кремль хочет показать, что в провалах армии на войне против Украины виноват не Путин, а военные.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что против Пригожина в России могла начаться информационная кампания. По его мнению, цель такой кампании – остановить вербовку заключенных в ЧВК Вагнера.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Евгений Пригожин ЧВК Вагнера
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