До конца года оккупанты сделают "жест доброй воли" на Луганщине: эксперт рассказал подробности

В Луганской области оккупанты скоро сделают "жест доброй воли" / Коллаж фото Reuters, скрин

До конца года российские оккупанты сделают "жест доброй воли" на Луганщине. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Этот "жест доброй воли" может быть таким масштабным, как в Харьковской и Херсонской областях.

"Считаю, что до конца 2022 года они будут вынуждены бежать из Сватово вплоть до Старобельска, и тем самым будет освобождена значительная часть Луганщины", - сказал Александр Коваленко.

Он также добавил, что украинские военные смогут освободить левый берег Херсонской области, юг Донецкой области и Крым.

"Освобождение юга - левобережной Херсонщины, юга Донетчины, и, конечно, временно оккупированного Крыма будет происходить именно через Запорожскую область. Но это произойдет не раньше 2023 года", - добавил обозреватель.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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