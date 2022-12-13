Путин скоро заговорит, а Запад боится вскрытия договоренностей о продаже Крыма в 2014-ом - Свитан

Свитан подчеркнул, что впереди нас ждут очень интересные сведения о Крыме и о том, что с ним происходило в 2014 году.

Свитан заявил, что в 2014 году Крым был продан России / сайт Кремля, скриншот

В 2014 году Крым был продан России по договоренностям с Западом. Именно поэтому те политические круги, которые сейчас руководят западными странами, будут всяческими возможными способами замедлять движение украинских войск по деоккупации Крымского полуострова. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан во время чата на Главреде.

"Еще в 2014 году, когда в Крым заходили российские войска, это происходило по договоренностям с Западом, с теми политическими кругами, которые и сейчас руководят западными странами. Они, конечно, что-то за это получили. То есть Крым был продан России. Эти политические и финансовые круги западных стран будут стопорить любое движение украинских войск по деоккупации Крыма, придумывая различные политические, финансовые и военные механизмы, чтобы эту сделку удержать", - рассказал Свитан.

По словам военного эксперта, эта сделка будет неминуемо разрушена, ведь украинские войска беспрекословно зайдут в Крым.

"Мы не остановимся, никакого политического решения вопроса Крыма не будет. А любая власть, которая попросит о политическом решении вопроса Крыма, может поставить на себе крест. Ведь сейчас ситуацией и этой войной управляют не политики, а армия и народ. Мы понесли слишком большие потери, мы потеряли тысячи гражданских и военных. Потому уже не политикам решать, что мы будем делать на своей земле. Крым и Донбасс будут деоккупированы военным путем, других вариантов просто нет", - подчеркнул он.

Как отметил Свитан, на тех договоренностях, которые были достигнуты в 2014 году политическими и финансовыми кругами западных стран и Российской Федерацией, можно ставить крест.

"Когда будет суд, перед которым предстанет Путин (если доживет до этого момента), он об этих договоренностях расскажет. Хотя, возможно, расскажет и раньше. . Именно этого рассказа, именно этого вскрытия договоренностей боятся наши западные партнеры. Так что на Западе боятся не эскалации – она и так уже максимальная, они боятся вскрытия договоренностей с Кремлем. Как только украинские войска начнут деоккупировать Крым, Путин обнародует все эти договоренности и покажет, с кем он договаривался и за какие коврижки", - подчеркнул специалист.

Свитан добавил, что у Украины сейчас есть свой механизм общения с народами стран-партнеров. Наше государство будет общаться не с политиками, а обращаться напрямую к народу США и европейских стран. А дальше уже они сами будут думать, что делать с этими политиками.

"У них довольно мощная демократия, и они найдут рычаги сноса и судов над этими политиками. А Путин свое дело сделает, достав эти договоренности и засветив их. Потому что невозможно в ХХІ веке забрать чужую территорию и закрепить это в своей конституции. Такое могло быть только по договоренности с основными странами ЕС, США, Китаем, Индией и всеми ядерными державами. Потому впереди нас ждут очень интересные сведения о Крыме и о том, что с ним происходило в 2014 году", - резюмировал Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захвачен Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

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