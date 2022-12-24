Иран пока не хочет давать России баллистические ракеты – Буданов

В Тегеране боятся последствий, ведь в ответ другие государства могут усилить санкционное давление на Иран.

Буданов отмечает, что Иран пока отказывается давать РФ баллистические ракеты/ УНИАН, Минобороны РФ

Иран пока не поставляет стране-агрессору России баллистические ракеты и оттягивает этот момент, потому что боится усиления санкционного давления со стороны других государств.

Опасения относительно поставок этих ракет ранее высказывали украинские чиновники. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times.

"Иран не спешит это делать (поставлять ракеты РФ – ред.) по понятным причинам, потому что как только Россия выпустит первые ракеты, санкционное давление на Иран усилится", – подчеркнул Буданов.

Однако Иран продолжает поставлять России дроны-камикадзе Shahed. Поставки происходят согласно контракту, подписанному между двумя странами летом. Тогда они договорились о покупке Россией 1700 таких дронов. Их доставляют в РФ партиями.

Глава ГУР напомнил, что страна-агрессор РФ выпустила уже около 540 таких беспилотников. Большинство из них украинские военные сбили (по данным Воздушных сил ВСУ, от начала применения противником такого оружия было сбито около 430 таких дронов). Но они дешевые, поэтому РФ выгодно их применять.

РФ пытается получить от Ирана ракеты

Ранее британская разведка сообщала, что в ближайшие месяцы Иран вероятно увеличит военную поддержку российских оккупационных войск. РФ пытается получить больше оружия, в том числе сотни баллистических ракет. В свою очередь Россия, вероятнее всего, предложит Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, что трансформирует их отношения в области обороны.

В Израиле предупредили о том, что Иран готовит расширение поставок передовых видов вооружений России. С таким заявлением выступил глава Службы внешней разведки Израиля Моссад Давид Барнеа. Он предупредил об опасном сближении РФ и Ирана.

Ранее сообщалось, что Россия получит от Ирана 300 дронов-камикадзе для ударов по украинской энергетической инфраструктуре. В обмен на "шахеды" Иран получит от РФ передовые военные компоненты. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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