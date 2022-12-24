Истребители США для ВСУ: эксперт назвал ключевое условие поставок

Военная помощь США зависит от окончательной победы Украины на поле боя в конкретной военной операции.

Виталий Кулик оценил перспективы помощи США Украине / US Air Force, УНИАН

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал ситуацию вокруг оказания США Украине военной помощи для защиты от российской агрессии.

Как рассказал он в интервью Главреду, существует определенная динамика оказания военной помощи, и каждый ее этап предусматривает оказание конкретного вида или типа вооружений.

"Завтра мы не получим американские истребители, ракеты на 1000 и более километров - это возможно, но для этого должны сложиться определенные обстоятельства, как геополитические, так и на фронте. То есть когда нельзя будет иначе, и это нужно будет сделать для окончательной победы Украины на поле боя в конкретной военной операции", - говорит эксперт.

При этом он напомнил, что Украина просила и танки, и самолеты, и ракетные системы, способные поражать цели на больших расстояниях.

"Но на данный момент, как я уже сказал, политической воли у Вашингтона, чтобы предоставить их немедленно, нет. Однако это не исключает того, что мы можем получить эти вооружения", - добавил Кулик.

Военная помощь Запада Украине

Напомним, неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал по поручению президента выделение Украине новой партии вооружений на сумму $400 млн.

Пентагон информировал, что будут поставлены ракеты для зенитного комплекса Hawk, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger, оснащенных ракетами Stinger, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, снаряжение для холодной погоды и прочее военное оборудование.

В пресс-релизе американского Минобороны отмечалось, что новый пакет помощи США Украине стал 25-м с августа 2021 года. Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Киеву военную помощь на сумму более $19,3 млрд.

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